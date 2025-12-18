नाताळ आणि नूतन वर्षानिमित्त राज्य उत्पादन शुल्क विभागाची कारवाई
राज्य उत्पादन शुल्क विभागाची कल्याणमध्ये मोठी कारवाई
विदेशी मद्याच्या एकूण ७११ बॉक्ससह कंटेनर असा एक कोटींचा मुद्देमाल जप्त
कल्याण, ता. १८ (वार्ताहर) : नाताळ आणि नूतन वर्षाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने कंबर कसली आहे. यानुसार कल्याण विभागाच्या राज्य उत्पादन शुल्कच्या पथकाने कारवाई करत गोवा व मध्य प्रदेश निर्मित विदेशी मद्यसाठा वाहतुकीवर धडक कारवाई केली. या कारवाईत विदेशी मद्याच्या एकूण ७११ बॉक्ससह कंटेनर आणि मोबाईल असा एक कोटींचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. याप्रकरणी चालक आसिफ मोहम्मद याला अटक करण्यात आली आहे.
परराज्यातील (गोवा) मद्याची वाहतूक होणार असल्याची गुप्त माहिती सूत्रांकडून पथकाला मिळाली होती. भिवंडी-बायपास येथे मंगळवारी (ता. १६) गस्त घालत असताना रात्री एका कंटेनरवर संशय आल्याने या वाहनास थांबवून त्याची तपासणी केली असता यामध्ये राज्यात बंदी असलेला गोवानिर्मित व मध्य प्रदेश राज्यातील विदेशी मद्याचे एकूण ७११ बॉक्स आढळून आले. याप्रकरणी गुन्हा नोंदवण्यात आला असून, दारूबंदी गुन्ह्याअंतर्गत सर्व बॉक्स व कंटेनर जप्त केला आहे, तर कंटेनर चालक असिफ मोहम्मद याला अटक केली आहे.
ही कारवाई राज्य उत्पादन शुल्क निरीक्षक दीपक परब, दुय्यम निरिक्षक आर. व्ही. सानप, टी. सी. चव्हाण, भिवंडी विभाग निरीक्षक एन. जे. शिरसाठ, जवान आर. एम. राठोड, के. एस. वझे, व्ही. एस. कुंभार, एन. अ. लोखंडे या स्टाफसह करण्यात आली. या गुन्ह्याचा पुढील तपास अधीक्षक उत्तम शिंदे, उपाधिक्षक अभिजित देशमुख यांच्या मार्गदर्शनाखाली निरीक्षक दीपक परब हे करीत आहेत.
