पालघरच्या रेल्वे सुविधांसाठी संसदेत आवाज
पालघरचे रेल्वेप्रश्न संसदेत
नवी दिल्लीतील अधिवेशनात खासदार सवरा यांनी विविध मागण्यांकडे वेधले लक्ष
पालघर, ता. १८ (बातमीदार) : देशाच्या अर्थकारणात महत्त्वपूर्ण योगदान देणाऱ्या पालघर जिल्ह्यातील रेल्वे सुविधांचा प्रश्न आता थेट संसदेत पोहोचला आहे. वाढत्या लोकसंख्येच्या तुलनेत जिल्ह्याला मिळणारी रेल्वेसेवा अपुरी पडत असून, प्रवाशांना होणाऱ्या त्रासाकडे खासदार डॉ. हेमंत सवरा यांनी संसदेत लक्ष वेधले. बांद्रा-रामनगर आणि खानदेश एक्स्प्रेसला बोईसर व डहाणू रोड येथे थांबा देण्यासह स्थानकांच्या तातडीने नूतनीकरणाची मागणी त्यांनी केली आहे.
प्रवाशांच्या सोयीसाठी पालघर स्थानकावर १०४ रेल्वे गाड्यांचे थांबे तर बोईसर स्थानकावर ९९ थांबे मंजूर करण्यात आले असले तरी दैनंदिन प्रवासीवर्गाची अडचण लक्षात घेता बांद्रा-रामनगर एक्स्प्रेसला बोईसर येथे, तर दादर-भुसावळ खानदेश एक्स्प्रेस व स्पेशल एक्स्प्रेसला डहाणू रोड स्थानकावर थांबा देण्याची गरज डॉ. सवरा यांनी व्यक्त केली. यामुळे रात्रीच्या वेळी प्रवास करणाऱ्या कामगार, महिला आणि ज्येष्ठ नागरिकांना दिलासा मिळेल. उमरोळी, वैतरणा, घोलवड आणि बोर्डी यांसारख्या स्थानकांवर साधे पत्र्याचे शेड, लिफ्ट, एस्केलेटर आणि रिटर्न तिकीट खिडकी यांसारख्या मूलभूत सुविधांचा अभाव असल्याचेही त्यांनी निदर्शनास आणले. रेल्वे स्थानकांच्या विकासाची कामे संथ गतीने सुरू असून, ती कधी पूर्ण होणार, असा थेट सवाल डॉ. सवरा यांनी रेल्वे प्रशासनाला करत विरारच्या पुढे मध्यरात्रीनंतर लोकल सेवा उपलब्ध नसल्याने होणाऱ्या गैरसोयीवर त्यांनी सविस्तर मांडणी केली.
पालघर जिल्ह्यातील रेल्वे प्रवाशांना सुरक्षित, सुलभ आणि आधुनिक सेवा उपलब्ध करून देणे ही माझी नैतिक जबाबदारी आहे. वाढत्या लोकसंख्येचा विचार करता रेल्वे प्रशासनाने जुन्या मानसिकतेतून बाहेर पडून पायाभूत सुविधा तातडीने पूर्ण करणे आवश्यक आहे. प्रवाशांचे प्रश्न सुटेपर्यंत माझा पाठपुरावा सुरूच राहील.
- डॉ. हेमंत सवरा, खासदार, पालघर
