घेवड्याच्या शेंगा खरेदीकडे ओढा
घेवड्याच्या शेंगा खरेदीकडे ओढा
मुरबाड, ता. १८ (बातमीदार) : मार्गशीर्ष महिना संपत असताना शेवटच्या गुरुवारी उपवास सोडण्यासाठी घेवड्याच्या शेंगा उपलब्ध झाल्याने मुरबाडमधील गृहिणी खूश झाल्या आहेत. मुरबाड बाजारपेठेत आज तुलनेने कमी भावात शंभर रुपये किलो प्रमाणे घेवड्याच्या शेंगा उपलब्ध झाल्या. गेले तीन आठवडे उलटले तरीसुद्धा गुरुवारच्या उपवासाला गावठी घेवड्याच्या शेंगांची भाजी बाजारात उपलब्ध झालेली नव्हती.
दरवर्षी पावसाळा संपला की घेवड्याच्या वेलीला फुले येऊन शेंगा लागतात. या शेंगांची भाजी अतिशय चविष्ट असते. मार्गशीर्ष मधील गुरुवारचा उपवास सोडण्यासाठी घेवड्याची भाजी करण्याची प्रथा आहे. त्यामुळे मार्गशीर्ष महिन्यात घेवड्याच्या शेंगांना चांगला भाव मिळतो, मात्र यंदा त्या मिळत नसल्याने महिलावर्गात नाराजी होती. अखेर शेवटच्या गुरुवारी या शेंगा उपलब्ध झाल्या. मागच्या वर्षी मुरबाड बाजारपेठेत दोनशे रुपये किलोपर्यंत घेवड्याचे भाव वाढले होते. यावर्षी मात्र शंभर रुपये किलो प्रमाणे बाजारात शेंगा उपलब्ध झाल्या.
मार्गशीर्ष महिन्यातील गुरुवारच्या उपवासाला आम्ही फार महत्त्व देतो. या दिवशी लक्ष्मीची पूजा केली जाते व सायंकाळी उपवास सोडताना घेवड्याच्या शेंगांची भाजी जेवणात घेण्याची पद्धत आहे. गेले तीन आठवडे बाजारात शेंगा उपलब्ध नव्हत्या. या आठवड्यात शेंगा मिळाल्याने महिला खूष आहेत.
- रेश्मा नवले, गृहिणी
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.