उत्तरप्रदेशात ठाण्याला तीन पदके
उत्तर प्रदेशात ठाण्याला तीन पदके
६९वी राष्ट्रीय शालेय अॅथलेटिक्स अजिंक्यपद स्पर्धा
ठाणे, ता. १८ ः उत्तर प्रदेशातील लखनऊ येथे १३ ते १७ डिसेंबरला पार पडलेल्या ६९वी राष्ट्रीय शालेय अॅथलेटिक अजिंक्यपद स्पर्धेत ठाण्यातील मुलांनी तीन पदकांची कमाई केली आहे. मिहिका आणि मानस यांनी उत्कृष्ट कामगिरी केली आहे. दोघांनीही आपापल्या स्पर्धांमध्ये वैयक्तिक सर्वोत्तम कामगिरी केली. हंगामाचा हा एक चांगला शेवट आहे, असे मत प्रशिक्षकांनी व्यक्त केले आहे. १७ वर्षांखालील मुलांसाठी (मुले आणि मुली) टीएमसीपीएवाय खेळाडूंनी प्रशिक्षक नीलेश पाटकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली तीन रौप्यपदके जिंकली. यामध्ये मिहिका सुर्वे हिने २०० मीटर आणि चार बाय १०० मीटर रिलेमध्ये रौप्यपदक मिळवले. मानस शिंदे याने चार बाय ४०० मीटर रिलेमध्ये रौप्यपदक मिळवले. या स्पर्धेत सहभागी झालेल्या सर्व खेळाडूंसह त्यांच्या पालकांचे टीएमसीपीएवाय योजनाप्रमुख मीनल पालांडे आणि अशोक अहिरे यांनी अभिनंदन केले आहे.
