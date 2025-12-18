बाल विज्ञान प्रदर्शनात गोंधळ;
जव्हारच्या विज्ञान प्रदर्शनाला गालबोट
विद्यार्थ्यांच्या प्रकल्पांची मोडतोड, पालकांमध्ये संताप
जव्हार, ता. १८ (बातमीदार) ः पालघर जिल्हा परिषद, पंचायत समिती जव्हार यांच्या संयुक्त विद्यमाने के. व्ही. हायस्कूल येथे होणाऱ्या विज्ञान प्रदर्शनाला गालबोट लागले आहे. या प्रदर्शनात सहभागी झालेल्या विद्यार्थ्यांचे प्रकल्प, साहित्याची चोरी, मोडतोड, जाळणे असे प्रकार घडले आहेत.
पालघर जिल्हा परिषद, पंचायत समिती जव्हार यांच्या संयुक्त विद्यमाने ५३वे तालुकास्तरीय विज्ञान प्रदर्शन होणार होते. या प्रदर्शनाच्या नियोजित ठिकाणी सुरक्षेच्या दृष्टीने सोयीसुविधांचा अभाव असल्याने तालुकाभरातील शालेय विद्यार्थ्यांचे विज्ञान प्रकल्पांच्या साहित्य मोडतोड, चोरी तसेच काही प्रकल्प जाळण्यात आले आहेत. केंद्रावर दाखल झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांच्या हा प्रकार लक्षात आला होता. या घटनेमुळे मेहनतीने प्रकल्प बनवणाऱ्या विद्यार्थी-विद्यार्थिनी नाराज झाले आहेत, तर अनेकांना अश्रू अनावर झाल्याचे दिसून आले.
---------------------------------
कारवाईची मागणी
जव्हार पंचायत समितीने विज्ञान प्रदर्शन केंद्र निवडताना लावलेल्या निकषांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. सुरक्षेची जबाबदारी नेमकी कोणाची होती, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. शिवाय, विद्यार्थ्यांच्या नुकसानीची भरपाई देण्याची मागणी पालकांनी केली आहे.
------------------------------
विज्ञान प्रदर्शन केंद्र ठिकाणी प्रकल्पांचे नुकसान झाल्याचे समजले. त्याबाबत शिक्षण विस्तार अधिकाऱ्यांना चौकशी करण्यास सांगितले आहे.
- विजया टाळकुटे, गटशिक्षणाधिकारी, पंचायत समिती, जव्हार
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.