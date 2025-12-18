बोगस जामिनदार भावांना भोवले
बोगस जामीनदार भावांना भोवले
सहआरोपी करण्याचे बेलापूर न्यायालयाचे आदेश
नवी मुंबई, ता. १८ (वार्ताहर) : बेलापूर न्यायालयात नोव्हेंबर २०२० मध्ये बोगस जामीनदार प्रकरणात कौटुंबिक छळवणुकीच्या प्रकरणात जामीन मिळवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या दोघा भावांचा सहभाग असल्याचे चौकशीत निष्पन्न झाले आहे. त्यामुळे बेलापूर येथील जिल्हा व सत्र न्यायालयाने बोगस जामीनदार प्रकरणात दोघा भावांना सहआरोपी करण्याचे आदेश दिले आहेत.
२०२० मध्ये प्रियंका सिंग या महिलेने तिचा पती रोहित सत्यानंद सिंग व दिर रतन सत्यानंद सिंगविरोधात छळवणुकीची तक्रार दाखल केली होती. पोलिसांनी त्यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करून दोघांना अटक केली होती. त्या वेळी न्यायालयाकडून जामीन मिळविण्यासाठी सनोफर अरबाज खान व हमिदा युसूफ खान यांना जामीनदार म्हणून न्यायालयात हजर केले होते. या दोन्ही महिलांनी कल्याण नगर परिषद व अंबरनाथ नगर परिषदेच्या प्रॉपर्टी टॅक्स पावत्या, आधार कार्ड, रेशन कार्ड अशी कागदपत्रे सादर केली होती; मात्र ही सर्व कागदपत्रे बनावट असल्याचे निष्पन्न झाले होते. या प्रकरणात पती रोहित सिंग व दीर रतन सिंग यांचाही थेट सहभाग असल्याचे याचिका सीबीडी न्यायालयात दाखल केली होती; मात्र प्रथम वर्ग न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली होती. या निर्णयाला सीबीडी बेलापूर येथील जिल्हा व सत्र न्यायालयात आव्हान दिले गेले होते. त्यानंतर सत्र न्यायालयाने दोघा भावांना न्यायालयाची फसवणूक केल्याप्रकरणी दोषी असल्याचे नमूद करत सहआरोपी करण्याचे आदेश दिले आहेत.
