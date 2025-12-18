पोलिसांवर ‘जीपीएस’ने नजर
नवी मुंबई आयुक्तालयात प्रायोगिक तत्त्वावर उपक्रम
पनवेल, ता. १८ (बातमीदार) : पोलिस कर्मचाऱ्यांनी दिलेला बंदोबस्त किंवा सोपवलेली जबाबदारी प्रामाणिकपणे बजावली आहे की नाही, याची माहिती पुढे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना थेट जीपीएसद्वारे मिळणार आहे. नवी मुंबई पोलिस आयुक्तालयाने प्रायोगिक तत्त्वावर हा उपक्रम सुरू केला आहे.
पनवेल परिसरात झपाट्याने होणाऱ्या विकासाच्या तुलनेत पोलिसांचे मनुष्यबळ अपुरे आहे. त्यामुळे गुन्हेगारी तपास, दैनंदिन बंदोबस्त आणि वाहतूक नियंत्रण यांचे नियोजन करताना अधिकाऱ्यांवर ताण येतो. काही वेळा बंदोबस्तावर नेमलेले कर्मचारी निर्धारित ठिकाणांऐवजी अन्यत्र थांबतात, याचा फटका गुन्हेगारी नियंत्रणाला बसत होता. अशीच परिस्थिती वाहतूक पोलिसांबाबत होती. त्यामुळे जीपीएस ट्रॅकिंगची सुविधा महत्त्वाची ठरणार आहे.
यंत्रणेचे फायदे
- गुन्हेगारांच्या मागावर राज्यात किंवा राज्याबाहेर गेलेल्या पोलिसांच्या सुरक्षेचा प्रश्नही गंभीर असतो. जीपीएस ट्रॅकिंगमुळे नेमके कुठे आहेत आणि कोणत्या अवस्थेत आहेत, याची क्षणोक्षणी माहिती थेट पोलिस आयुक्तालयात उपलब्ध होणार आहे.
- अनेकदा बंदोबस्तावर नेमलेले पोलिस परस्पर गैरहजर राहतात किंवा निश्चित जागेऐवजी वेगळ्याच ठिकाणी कर्तव्य बजावतात. जीपीएस ट्रॅकिंगमुळे वरिष्ठांना त्वरित अपडेट मिळणार असल्याने कामचुकारांवर आळा बसणार आहे.
- गुन्हेगारी नियंत्रणासाठी करण्यात येणाऱ्या नाकाबंदीचे नियोजनही या प्रणालीमुळे अधिक प्रभावी होणार आहे. कोणत्या ठिकाणी किती कर्मचारी तैनात आहेत, याची अचूक माहिती मिळाल्याने नाकाबंदीची जुळवाजुळव सुलभ होईल.
