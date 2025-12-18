भारतीय डीजेचा आवाज सातासमुद्रापार
भारतीय डीजेचा आवाज सातासमुद्रापार
आयडीए २०२५ स्पर्धेत रचला इतिहास
वसई, ता. १८ (बातमीदार) : जागतिक स्तरावरील अत्यंत प्रतिष्ठित मानल्या जाणाऱ्या आयडीए २०२५ या जागतिक टर्नटेबलिझम स्पर्धेत भारताच्या डीजे जॉनी आणि डीजे स्किप यांनी विश्वविजेतेपदावर नाव कोरले आहे. पोलंड येथे पार पडलेल्या या स्पर्धेत तब्बल ४० वर्षांच्या इतिहासात पहिल्यांदाच भारतीय डीजेने प्रथम क्रमांक पटकावून तिरंगा फडकवला.
या स्पर्धेत इटली, पोलंड, चीन, थायलंड यांसारख्या अनेक देशांतील नामवंत कलाकार सहभागी झाले होते. भारताने प्रथम, पोलंडने द्वितीय तर थायलंडने तृतीय क्रमांक मिळवला. डीजे जॉनी (तुषार चौबे) आणि डीजे स्किप (रूपेश पंत) यांनी आपल्या तांत्रिक कौशल्याने आणि कल्पकतेने परीक्षकांची मने जिंकली. त्यांनी सादरीकरणात बासरी आणि मॅग्नेटो या वाद्याचा केलेला वापर आकर्षणाचे केंद्र ठरला. वसईचा तुषार चौबे ऊर्फ डीजे जॉनी याचा इथपर्यंतचा प्रवास थक्क करणारा आहे. एकेकाळी स्वतःची वाद्ये नसताना इतरांकडून मागून सराव करणाऱ्या तुषारने नऊ वर्षांच्या कठोर परिश्रमानंतर हे यश मिळवले आहे. २०२४ मध्ये जागतिक क्रमवारीत सातव्या स्थानावर असलेल्या जॉनीने जिद्द आणि मेहनतीच्या जोरावर २०२५ मध्ये विश्वविजेतेपदाला गवसणी घातली.
दरम्यान, हा आमच्यासाठी ऐतिहासिक क्षण आहे. आवड आणि जिद्द असेल तर कोणतेही स्वप्न अशक्य नसते. विश्वविजेते ठरल्याचा आम्हाला सार्थ अभिमान आहे, अशी प्रतिक्रिया तुषार चौबे यांनी दिली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.