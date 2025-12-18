जेएनपीए सेवा रस्त्यांवर फक्त अवजड वाहने
बेकायदा पार्किंग, अपघातांना निमंत्रण
उरण, ता. १८ (वार्ताहर) ः जेएनपीए परिसरातील वाहतूक सुरळीत व्हावी व अपघात टाळता यावेत, म्हणून जेएनपीए व नॅशनल हायवे प्राधिकरणाने सहा पदरी महामार्ग आणि छोटे सेवा रस्ते उभारले, मात्र या सेवा रस्त्यांवर छोट्या वाहतुकीसाठी नव्हे तर रिकाम्या कंटेनर, ट्रेलर आणि गोदामांशी संबंधित अवजड वाहनांचे बेकायदा पार्किंग सुरू असल्याने अपघातांची संख्या वाढली आहे. नागरिकांच्या तक्रारीनुसार, चिर्ले, पुलाखालून तसेच धुतूम अंडरपास मार्गावरील वाहनेदेखील नियमविरुद्ध रस्त्यावरून ये-जा करत असल्याचे दिसून येते.
उरण तालुक्यात सिडको प्रकल्प व जेएनपीए बंदर सुरू झाल्याने रोजगार तर मिळाला, पण प्रकल्पग्रस्त गावांच्या आजूबाजूला मालसाठवणीसाठी उभारण्यात आलेली अनेक गोदामे बेकायदेशीर असून, त्यांच्याशी संबंधित अवजड वाहने सेवा रस्त्यांवर थांबवून ठेवली जात आहेत. यामुळे विद्यार्थी, नोकरवर्ग आणि सामान्य प्रवाशांना सतत वाहतूक कोंडी आणि अपघातांचा सामना करावा लागतो. नुकताच भेंडखळ येथील खोपटा पूल-नवघर मार्गावर बामर लॉरी गोदामाजवळ युवकाचा अपघातात मृत्यू झाला.
सिडकोने अवजड वाहनांसाठी स्वतंत्र पार्किंग झोन उभारावे आणि रस्त्यावर बेकायदा उभ्या राहणाऱ्या वाहनांवर कडक कारवाई करावी. यामुळे वाहतूक कोंडी कमी होऊन अपघाती मृत्यू टाळता येतील, असे स्थानिक नागरिकांचे मत आहे.
कोट
प्रत्येक गोदाममालकांनी आपल्या पार्किंगचे नियोजन केले, तर रस्त्यावर एकही वाहन उभे दिसणार नाही. आज या पार्किंगमुळे अपघात होत आहेत, वाहतूक कोंडी होत आहे. प्रशासनाचे याकडे दुर्लक्ष होत आहे, मात्र हे थांबले नाही, तर जनता रस्त्यावर उतरेल.
- विजय भोईर, रायगड जिल्हा परिषद सदस्य
