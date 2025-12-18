घाटकोपरमध्ये धुळीचे वाढते प्रदूषण
बांधकाम व रस्त्यांच्या कामांमुळे नागरिक त्रस्त
नीलेश मोरे ः सकाळ वृत्तसेवा
घाटकोपर, ता. १८ ः मुंबई शहरात सध्या धूलिकणांचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या वाढले असून, त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी बृहन्मुंबई महापालिकेने विविध नियमावली लागू केली आहे; मात्र प्रत्यक्षात या नियमांकडे मोठ्या प्रमाणावर दुर्लक्ष होत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. शहरातील अनेक भागांत रस्त्यांची कामे, ड्रेनेज व पाण्याच्या लाइन टाकण्याची कामे सुरू असून, घाटकोपर परिसरात जुन्या चार-पाच मजली इमारती पाडून नव्याने उंच इमारती उभारण्याचे काम वेगात सुरू आहे.
घाटकोपर पश्चिमेतील जगदुशानगर परिसरात एकीकडे इमारतींचे बांधकाम तर दुसरीकडे रस्त्यांचे काम सुरू असल्याने संपूर्ण परिसर धुळीच्या विळख्यात सापडला आहे. रस्त्यावर पसरलेली माती आणि धूळ यामुळे वाहनांची ये-जा सुरू असताना मोठ्या प्रमाणात धूळ उडत असून त्याचा थेट फटका शाळकरी मुले, ज्येष्ठ नागरिक, तसेच स्थानिक रहिवाशांना बसत आहे. अनेक नागरिकांना नाकावर रुमाल धरून किंवा मास्क लावूनच रस्त्यावरून चालावे लागत असल्याचे चित्र आहे.
घाटकोपर पूर्व व पश्चिम या दोन्ही भागांत सध्या मोठ्या प्रमाणावर बांधकामे आणि रस्त्यांची कामे सुरू आहेत. सिमेंट, वाळू व अन्य बांधकाम साहित्याच्या वापरामुळे हवेत धुळीचे प्रमाण वाढले असून, विशेषतः जगदुशानगरमधील रस्त्याच्या कामातून उडणाऱ्या धुळीमुळे नागरिक त्रस्त झाले आहेत. ही कामे अत्यंत धीम्या गतीने सुरू असल्याने ती तातडीने पूर्ण करण्यात यावीत, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.
घाटकोपर पूर्वेकडील पंतनगर परिसरातही शिवाजी टेक्निकल, ओडियन सिनेमा परिसर, गुरुकुल हायस्कूल, टिळक रोड, गारोडिया नगर आदी भागांत विविध बांधकामे सुरू आहेत. काही ठिकाणी नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या बांधकामांवर महापालिकेने दंडात्मक कारवाई केली असली तरी ज्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात धूळ उडत आहे, त्या सर्व ठिकाणी सातत्याने कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.
मुंबईतील धुळीचे प्रदूषण अत्यंत चिंताजनक आहे. महापालिकेचे नियम प्रत्यक्षात पाळले जात नाहीत. घाटकोपर परिसरातील बांधकामे आणि रस्त्यांच्या कामांमुळे शाळकरी मुले व नागरिकांच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम होत असून नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर तातडीने कठोर कारवाई होणे आवश्यक आहे.
- डॉ. वेदप्रकाश तिवारी
वकील, उच्च न्यायालय
घाटकोपर परिसरात धुळीचे प्रदूषण गंभीर पातळीवर पोहोचले आहे. सुरू असलेली बांधकामे आणि रस्त्यांच्या कामांमुळे हवेत मोठ्या प्रमाणात धूलिकण पसरत असून त्याचा थेट परिणाम नागरिकांच्या आरोग्यावर होत आहे. विशेषतः शाळकरी मुले, ज्येष्ठ नागरिक तसेच दमा व ॲलर्जीच्या रुग्णांना अधिक त्रास सहन करावा लागत आहे. महापालिकेने धूळ नियंत्रणाचे नियम केवळ कागदावर न ठेवता प्रत्यक्षात काटेकोरपणे राबवावेत.
- मनोहर जरियाल, सामाजिक कार्यकर्ते
