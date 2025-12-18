भात पीक विक्री नोंदणीला मुदतवाढ
भातपीक विक्री नोंदणीला मुदतवाढ
३१ डिसेंबरपर्यंत करता येणार नोंद
मुरबाड, ता. १८ (बातमीदार) : एकात्मिक आम्ही भाव योजनेअंतर्गत शासनाला भातविक्री करण्यासाठी संगणकावर ऑनलाइन नोंदणी करण्यास ३१ डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. यापूर्वी ही मुदत १५ डिसेंबरपर्यंतच होती. त्यामुळे ऑनलाइन नोंदणीचे काम ठप्प झाले होते. शासनाने ही मुदत वाढवून दिल्यामुळे आजपासून ऑनलाइन नोंदणी करण्याचे काम पुन्हा सुरू झाले असल्याची माहिती मुरबाड तालुका शेतकरी सहकारी संघाचे प्रशासक मंडळावरील सदस्य मिलिंद उर्फ बबलू मडके यांनी दिली.
एकात्मिक हमीभाव योजनेअंतर्गत मुरबाड तालुक्यातील शेतकऱ्यांचे भातपीक शासनाला विक्री करण्यासाठी संगणकावर नोंदणी करण्याचे काम गेल्या चार दिवसांपासून ठप्प झाले होते. त्यामुळे शेतकरी हैराण झाले होते. ही मुदत वाढली असली तरी मुरबाड येथे संगणकावर ऑनलाइन नोंदणी करण्याचे काम ३१ डिसेंबरपर्यंत पूर्ण होण्याची शक्यता कमी आहे. त्यामुळे या खरेदीसाठी नोंदणी करण्याच्या कामासाठी पुन्हा एकदा मुदतवाढ घ्यावी लागणार असल्याचे बोलले जात आहे.
दरवर्षी शासनातर्फे एकात्मिक हमीभाव योजनेअंतर्गत मुरबाड येथे भाताची खरेदी केली जाते. मुरबाड तालुका शेतकरी सहकारी संघ या भाताची खरेदी करतो. त्याची संगणकावर नोंदणी करण्याचे काम गेल्या काही दिवसांपासून सुरू होते, परंतु मुदतवाढ मिळाली नाही. त्यामुळे सोमवार १५ डिसेंबरपासून संगणकावर नोंदणी करण्याचे काम ठप्प झाले होते. हे काम कधी सुरू होणार याबाबत निश्चित माहिती मिळत नव्हती.
