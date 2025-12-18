अडीच लाखांचा मुद्देमाल लंपास
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. १८ : मद्यपान करून लोकलने प्रवास करणाऱ्या उल्हासनगर येथील फोटोग्राफरला प्रवास चांगलाच महागात पडला आहे. या लोकल प्रवासात त्याचा अडीच लाखांचा मुद्देमाल लंपास झाला असून, याप्रकरणी ठाणे लोहमार्ग पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे.
उल्हासनगर येथील पवन आउजी (२६) यांनी दिलेल्या तक्रारीत, ते मिरा रोड येथे छायाचित्रीकरणाचे काम पूर्ण झाल्यावर रात्री सुमारे ११.३० वाजता मिरा रोड रेल्वे स्थानकावरून निघाल्याचे सांगितले, त्यानंतर त्यांनी दादर सेंट्रल रेल्वे स्थानकावरून बदलापूरकरिता धीम्या लोकलने प्रवास सुरू केला. त्यांनी फोटोग्राफीचे साहित्य असलेली बॅग लोकलमधील रॅकवर ठेवली होती. नाहूर स्थानकात लोकल थांबली असताना ते लघुशंकेसाठी खाली उतरले आणि पुन्हा लोकलमधे बसले. दिवा रेल्वे स्थानकावर रात्री सुमारे १.२५ वाजता उतरताना रॅकवर ठेवलेली सॅकबॅग तेथे नसल्याचे त्यांच्या लक्षात आले.
या सॅकबॅगमध्ये सुमारे दोन लाख ३९ हजार ५०० रुपये किमतीचा मुद्देमाल होता. यामध्ये कॅमेरा, दोन वेगवेगळ्या कंपनीच्या लेन्स, दोन फ्लॅश, मेमरी कार्ड्स, कॅमेरा बॅटऱ्या, फ्लॅश सेल, कॅमेरा बेल्ट व चार्जर आदी साहित्याचा समावेश आहे. असे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे. याप्रकरणी ठाणे लोहमार्ग पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला असून, पुढील तपास वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक अर्चना दुसाने यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू आहे.
