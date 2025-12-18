कॉंग्रेस आणि दोन्ही राष्ट्रवादींचे बैठकांचे सत्र सुरूच
काॅँग्रेस, दोन्ही राष्ट्रवादींचे
बैठकांचे सत्र सुरूच
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १८ ः मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी काॅँग्रेस आणि दोन्ही राष्ट्रवादी काॅँग्रेस यांच्यात जोरबैठका सत्र सुरू आहे. काॅँग्रेसने इंडिया आघाडीतील काही समविचारी पक्षांशी आघाडीसंदर्भात चर्चा सुरू असून राष्ट्रवादी काॅँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाने उद्या आघाडीबाबत चर्चा करण्यासाठी बैठक बोलावली आहे, तर राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार पक्षाने स्वबळावर निवडणूक लढण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मुंबई महापालिका निवडणुका काँग्रेसने स्वबळावर लढवावी, अशी कार्यकर्त्यांनी भावना आहे, त्यामुळे या निवडणुका स्वबळावर लढण्याचा निर्णय घेतला आहे. इंडिया आघाडीतील काही समविचारी पक्षांशी आघाडीसंदर्भात चर्चा सुरू आहे. आघाडी करायची की स्वबळावर निवडणूक लढवायची, याचा निर्णय वरिष्ठ नेते घेतील, अशी माहिती काॅँग्रेसच्या सूत्रांनी दिली आहे. मनसेला सोबत घेतल्यास उत्तर भारतीय आणि अल्पसंख्याकांच्या मतदानावर परिणाम होईल, अशी भीती काॅँग्रेसला आहे, त्यामुळे काॅँग्रेसने ‘एकला चलो रे’ची भूमिका घेतली आहे.
----
काॅँग्रेस की शिवसेना?
राष्ट्रवादी काॅँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाची उद्या मुंबईत बैठक आहे. या बैठकीत महाविकास आघाडी म्हणून निवडणूक लढविण्याच्या विचारात राष्ट्रवादी काॅँग्रेस पक्ष आहे. पारंपरिक मित्र असलेल्या काॅँग्रेससोबत आघाडी करण्यास राष्ट्रवादी पक्ष इच्छुक आहे. शिवसेनेसोबतही आघाडी करण्यास इच्छुक असल्याचे समजते.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.