काँग्रेसच्या सचिन पोटे यांचा एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते शिवसेनेत प्रवेश
काँग्रेसच्या सचिन पोटे यांचा शिवसेनेत प्रवेश
मनसेच्या देसाई दाम्पत्यानेदेखील हाती घेतला शिवसेनेचा भगवा
कल्याण, ता. १८ डिसेंबर (वार्ताहर) : कल्याण-डोंबिवलीतील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. काँग्रेस पक्षाचा राजीनामा दिलेले माजी जिल्हाध्यक्ष सचिन पोटे, माजी नगरसेविका जान्हवी पोटे यांच्यासह मनसेचे कौस्तुभ देसाई आणि माजी नगरसेविका कस्तुरी देसाई यांनीदेखील शिवसेनेचे मुख्य नेते तथा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते कल्याण पूर्वेत शिवसेना पक्षात आज जाहीर प्रवेश केला.
लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूक जिंकून महाविकास आघाडीचा टांगा पलटी केला. आता महापालिका निवडणूक जिंकून त्यांचे घोडेदेखील फरार करायचे असल्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या वेळी सांगितले. कल्याण पूर्वेतील दादासाहेब गायकवाड क्रीडांगणात आयोजित पक्षप्रवेश सोहळ्यात ते बोलत होते. कार्यकर्त्यांच्या पाठीशी उभा रहाणारा एकनाथ शिंदे असून, या भागातील प्रश्न सोडविण्याचे काम करायचे आहे. अनेक विकासकामे सुरू आहेत. कोणी कितीही शिव्या शाप दिले, टोमणे मारले तरी तिकडे लक्ष न देता लोकांची कामे करायची आहेत. केडीएमसी क्षेत्रातील विकासकामांसाठी निधी कमी पडणार नाही, असे आश्वासनही त्या वेळी त्यांनी दिले.
या वेळी खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे, आमदार राजेश मोरे, जिल्हाप्रमुख गोपाळ लांडगे, अरविंद मोरे, शहरप्रमुख नीलेश शिंदे, रवी पाटील आदींसह अनेक पदाधिकारी कार्यकर्ते उपस्थित होते. या पक्षप्रवेश सोहळ्यात काँग्रेसचे ब्लॉक अध्यक्ष शकील खान, विमल ठक्कर, प्रवीण साळवे, मनसेचे कल्याण शहर सचिव यतीन जावळे, ठाकरे गटाच्या आशा रसाळ आदींसह काँग्रेस, मनसे, उबाठामधील अनेक कार्यकर्त्यांनी शिवसेनेत प्रवेश केला.
.........................................
सचिन पोटे लढवय्या कार्यकर्ते असून, काँग्रेसमध्ये त्यांनी प्रमाणिक काम केले. कल्याण-डोंबिवली एक से बढ कर एक टीम असून, खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांची टीम असून. या टीममध्ये सचिन आलाय. महायुतीची ही टीम जिंकणार ही काळ्या दगडावरची रेष आहे. सर्वसामान्य नागरिकांना न्याय देण्यासाठी या भागाचा विकास करण्यासाठी शिवसेने शिवाय पर्याय नाही. लाडक्या बहिणींचा भाऊ ही ओळख सर्व पदांपेक्षा मोठी आहे.
- एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.