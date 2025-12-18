‘वंदे मातरम’च्या 150 वर्षावर आधारित दिनदर्शिकेचे मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते प्रकाशन
‘वंदे मातरम्’च्या १५० वर्षावर आधारित
दिनदर्शिकेचे मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते प्रकाशन
कल्याण, ता. १८ डिसेंबर ( वार्ताहर) : भारताचे राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम्’ या गीताला १५० वर्षे पूर्ण झाल्याच्या औचित्याने कल्याण पश्चिमचे माजी आमदार नरेंद्र पवार यांच्या अभिनव उपक्रमातून विशेष दिनदर्शिकेचे प्रकाशन महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते आज करण्यात आले.
कल्याण पश्चिमचे माजी आमदार नरेंद्र पवार हे आपल्या राष्ट्रभक्ती, कल्पकता कृतिशीलतेसाठी परिचित आहेत. यंदाही त्यांनी असाच एक अभिनव उपक्रम हाती घेतला आणि त्यातून स्वातंत्रलढ्याचा ऊर्जा मंत्र असणारे राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम्’च्या १५० व्या वर्षानिमित दिनदर्शिकेचे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते प्रकाशन करण्यात आले.
या भव्य प्रकाशन सोहळ्यास महाराष्ट्र भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण, महाराष्ट्र राज्याचे वनमंत्री गणेश नाईक, माजी खासदार कपिल पाटील तसेच आमदार किसन कथोरे, आमदार चित्रा वाघ, गुलाबराव करंजुले यांची प्रमुख उपस्थिती होती. या उपक्रमाच्या माध्यमातून ‘वंदे मातरम्’ या राष्ट्रीय गीताचे ऐतिहासिक महत्त्व आणि देशभक्तीची भावना जनमानसात अधिक बळकट करण्याचा संदेश देण्यात आला. उपस्थित मान्यवरांनी या अभिनव उपक्रमाचे कौतुक करत आयोजकांचे अभिनंदन केले. या कार्यक्रमाला नागरिकांसह कार्यकर्त्यांची मोठ्या संख्येने उपस्थिती होती.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.