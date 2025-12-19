भरधाव ट्रेलरच्या चाकाखाली चिरडून दुचाकीस्वाराचा मृत्यू
नवी मुंबई, ता. १९ (वार्ताहर) : कल्याणहून दुचाकीने नवी मुंबईत येत असलेल्या २५ वर्षीय तरुण भरधाव कंटेनर ट्रेलरच्या चाकाखाली आल्याने त्याचा जागीच मृत्यू झाला. ही घटना बुधवारी (ता. १७) मध्यरात्री शिळफाटा महापे मार्गावरील एल अँड टी कंपनीसमोर घडली. तुर्भे पोलिसांनी या अपघाताला जबाबदार असलेल्या ट्रेलरचालकाविरोधात गुन्हा दाखल करून त्याला ताब्यात घेतले आहे.
अखिलेश संजय मिश्रा (वय २५) असे या अपघातातील मृताचे नाव असून तो कल्याणच्या कोळसेवाडी भागात कुटुंबासह राहत होता. तो नवी मुंबईत कामाला होता. गेल्या बुधवारी रात्री अखिलेश त्याच्या दुचाकीने नवी मुंबईत येत होता. रात्री पावणेबारा वाजण्याच्या सुमारास तो शिळफाटा- महापे मार्गावरील एल अँड टी कंपनीसमोर असलेल्या पेट्रोल पंपाजवळ आला असताना पाठीमागून आलेल्या एका भरधाव ट्रेलरने त्याला धडक दिली. या अपघातात अखिलेश या ट्रेलरच्या पाठीमागील चाकाखाली आल्याने त्याचा जागीच मृत्यू झाला. या अपघाताची माहिती मिळताच तुर्भे पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेऊन क्रेनच्या साहाय्याने कंटेनर बाजूला काढून अखिलेशचा मृतदेह बाहेर काढला. त्यानंतर तो रुग्णालयात पाठवून दिला. या अपघाताप्रकरणी ट्रेलरचालकाविरोधात गुन्हा दाखल करून त्याला ताब्यात घेण्यात आल्याचे पोलिसांनी सांगितले.
