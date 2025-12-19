महाविकास आघाडीची मोट बांधण्याच्या हालचाली सुरू
महाविकास आघाडीची मोट बांधण्याच्या हालचाली सुरू
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १९ ः लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीप्रमाणे मुंबई पालिका निवडणुकीतही महाविकास आघाडीची मोट बांधण्याचा प्रयत्न सुरू आहे; मात्र मनसेमुळे काँग्रेसने ‘एकला चलो रे’ची भूमिका घेतल्याने आघाडी अडचणीत सापडली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्ष आणि शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षामध्येही आघाडीबाबत सकारात्मक भूमिका आहे. मुंबई महापालिकेमध्ये आघाडीचा प्रयोग होणार की नाही, हे येत्या काही दिवसांत स्पष्ट होईल.
लोकसभा निवडणुकीत महाविकास आघाडीला मुंबईत यश मिळाले; मात्र विधानसभा निवडणुकीत आघाडीला फारसे यश मिळाले नाही. या दोन्ही निवडणुकांत आघाडी होती. आता मुंबई महापालिका निवडणूकही महाविकास आघाडी म्हणून एकत्र लढावी, असा आमचा आग्रह आहे. त्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. काँग्रेस आणि शिवसेना (ठाकरे) पक्षासोबत बोलणी सुरू आहे. भाजपला मुंबई महापालिकेत दूर ठेवण्यासाठी या निवडणुकीतही आघाडी व्हायला हवी, अशी आघाडीतील घटक पक्षातील नेत्यांचीही इच्छा आहे, असे मत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या प्रवक्त्या विद्या चव्हाण यांनी व्यक्त केले. महाविकास आघाडी होत असेल तर आमच्या पक्षाची भूमिका सकारात्मक आहे. शिवसेना आणि मनसे या दोन्ही पक्षांनी एकत्र लढण्याचा निर्णय घेतला आहे. आघाडीचा प्रयोग झाला, तर त्याचे स्वागत करू, अशी भूमिका शिवसेना (उद्धव ठाकरे) पक्षाचे प्रवक्ते हर्षल प्रधान यांनी व्यक्त केली आहे.
समविचारी पक्षांशी चर्चा
मुंबई महापालिका निवडणुका काँग्रेस पक्षाने स्वबळावर लढवावी, अशी कार्यकर्त्यांनी भावना आहे. त्यामुळे या निवडणुका स्वबळावर लढण्याचा निर्णय घेतला आहे; पण इंडिया आघाडीतील काही समविचारी पक्षांशी आघाडीसंदर्भात चर्चा सुरू आहे. आघाडी करायची की स्वबळावर निवडणूक लढवायची याचा निर्णय वरिष्ठ नेते घेतील, असे काँग्रेसचे प्रवक्ते सुरेशचंद्र राजहंस यांनी सांगितले.
