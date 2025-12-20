लाडक्या बहिणीं’ची अर्जासाठी झुंबड
लाडक्या बहिणींची अर्जासाठी झुंबड
शिंदे गटात ७०० इच्छुकांनी घेतले अर्ज
ठाणे, ता. २० ः महापालिका निवडणुकीच्या रणधुमाळीला सुरुवात झाली असून उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेतून निवडणूक लढवण्यासाठी इच्छुकांमध्ये प्रचंड उत्साह पाहायला मिळत आहे. गेल्या तीन दिवसांत शिवसेनेकडून ७०० अर्जांचे वाटप करण्यात आले असून, यामध्ये तब्बल ३५० हून अधिक महिला इच्छुकांनी अर्ज नेल्याची माहिती समोर आली आहे. यामुळे शिंदेसेनेत खऱ्या अर्थाने लाडक्या बहिणींची झुंबड उडाल्याचे चित्र आहे.
निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाल्यानंतर ठाण्यातील राजकीय वातावरण तापले आहे. बुधवारपासून ठाण्यातील आनंद आश्रम येथे इच्छुकांना अर्ज देण्यास सुरुवात झाली. पहिल्याच दिवशी सायंकाळपर्यंत २२२ अर्ज वितरित झाले होते, तर शुक्रवारपर्यंत हा आकडा ७०० च्या पार गेला आहे. विशेष म्हणजे, या अर्जांसाठी माजी नगरसेवकांपासून ते अनेक नवीन चेहऱ्यांपर्यंत सर्वांनी रांगा लावल्याचे दिसून आले.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे आपल्या भाषणात नेहमीच लाडकी बहीण योजनेचा आणि महिला सक्षमीकरणाचा उल्लेख करतात. त्याचाच परिणाम आता निवडणुकीच्या अर्जांमध्येही दिसून येत आहे. ५० टक्के आरक्षणामुळे महिलांची संख्या मोठी असली, तरी यंदा उपमुख्यमंत्री शिंदे यांच्यावरील विश्वासामुळे अनेक नवीन महिला आपले नशीब अजमावण्यासाठी पुढे आल्या आहेत. सुमारे ३५० पेक्षा अधिक महिला इच्छुकांनी उमेदवारीसाठी अर्ज घेऊन निवडणूक लढवण्याची तयारी दर्शवली आहे.
जुन्याजाणत्यांसह तरुणांचीही रांग
या प्रक्रियेत २००७ पासून निवडणूक लढवण्यासाठी इच्छुक असलेले कार्यकर्तेही यंदा मोठ्या आशेने रांगेत उभे होते. यंदा तरी पक्ष आपली दखल घेईल आणि तिकीट मिळेल का, असा सवाल अनेकांच्या मनात आहे. तीन-चार टर्म नगरसेवक राहिलेल्या नेत्यांसह ज्येष्ठ कार्यकर्ते आणि तरुणवर्गाचाही यात मोठा सहभाग आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.