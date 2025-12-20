पालिकेची निवडणूक साहित्य खरेदीची लगबग
तातडीने निविदा प्रसिद्ध
ठाणे, ता. २० : महापालिका निवडणुकीचे बिगुल वाजल्यानंतरही साहित्य खरेदीसाठी सुस्त राहिलेल्या पालिका प्रशासनाला अखेर जाग आली आहे. यासंदर्भात ‘सकाळ’मध्ये वृत्त प्रसिद्ध होताच, निवडणूक विभागाने अवघ्या २४ तासांत चक्रे फिरवून कोट्यवधींच्या कामांच्या तीन निविदा प्रसिद्ध केल्या आहेत. यामुळे आता निवडणुकीचे साहित्य वेळेत उपलब्ध होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
ठाणे पालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी प्रभागरचना आणि मतदार यादी अंतिम झाली असून निवडणुकीचा कार्यक्रमही जाहीर झाला आहे. नियमानुसार, निवडणुकीसाठी आवश्यक असलेले २७ ते २८ प्रकारचे साहित्य खरेदी करण्यासाठी आधीच निविदा प्रक्रिया राबवणे अपेक्षित होते; मात्र कार्यक्रम जाहीर होऊनही निविदा काढण्यात आली नव्हती. ही बाब ‘सकाळ’ने समोर आणताच प्रशासनाने तातडीने पावले उचलली आणि तीन दिवसांच्या अल्पावधी मुदतीच्या निविदा काढल्या.
१० कोटींहून अधिक खर्चाच्या निविदा
निवडणूक विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, विविध कामांसाठी निविदा काढण्यात आल्या आहेत.
फर्निचर व मंडप व्यवस्था : निवडणूक निर्णय अधिकारी कार्यालये, मतदान केंद्रे आणि मतमोजणी केंद्रांवर टेबल, खुर्च्या, गालिचा व इतर फर्निचरसाठी आठ कोटी ४३ लाख आठ हजार रुपयांची निविदा.
तंत्रज्ञान व सीसीटीव्ही : मतदान केंद्रे आणि स्ट्राँग रूमच्या सुरक्षेसाठी सीसीटीव्ही व वेबकास्टिंग सुविधेकरिता ९१ लाख ९५ हजार रुपयांची निविदा.
संगणक व इलेक्ट्रॉनिक्स : निवडणुकीच्या कामकाजासाठी संगणक संच, लॅपटॉप, प्रिंटर, प्रोजेक्टर आणि एलईडी टीव्ही भाडेतत्त्वावर घेण्यासाठी ६५ लाख ४८ हजार रुपयांची निविदा.
२३ तारखेपर्यंत प्रक्रिया पूर्ण होणार
निवडणूक निर्णय अधिकारी कार्यालय, साहित्यवाटप केंद्र आणि मतमोजणी केंद्रांची तयारी युद्धपातळीवर सुरू आहे. ही संपूर्ण निविदा प्रक्रिया २३ डिसेंबरपर्यंत पूर्ण केली जाईल, असा दावा निवडणूक विभागाने केला आहे. ‘सकाळ’च्या बातमीमुळे प्रशासकीय दिरंगाई दूर होऊन आता वेळेत तयारी पूर्ण होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
