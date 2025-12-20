ठाणे ग्रामीण पोलिसांची गावठी हातभट्टीवर कारवाई
गावठी हातभट्टीवर पोलिसांचा छापा
भिवंडीत सव्वा तीन लाखांचा मुद्देमाल जप्त
ठाणे, ता. २० : भिवंडी तालुक्यातील वडुनवघर परिसरात अवैध गावठी दारू तयार करणाऱ्या हातभट्टीवर ठाणे ग्रामीण पोलिसांनी मोठी कारवाई केली आहे. या छाप्यात पोलिसांनी दारू तयार करण्याचे रसायन आणि साहित्यासह सुमारे तीन लाख २४ हजार ४०० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे. पोलिसांची चाहूल लागताच आरोपीने जंगलाचा फायदा घेत पळ काढला.
ठाणे ग्रामीणचे पोलिस अधीक्षक डॉ. डी. एस. स्वामी यांनी जिल्ह्यात अवैध दारू धंद्यांचे समूळ उच्चाटन करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार स्थानिक गुन्हे शाखेचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक संदीप गिते यांनी विशेष पथके तयार केली होती. गुरुवारी (ता. १८) स्थानिक गुन्हे शाखेच्या भिवंडी युनिटला मौजे वडुनवघर (पूर्व) येथील झाडीझुडपांमध्ये बेकायदा हातभट्टी सुरू असल्याची गोपनीय माहिती मिळाली.
पोलिसांनी वडुनवघर येथील रामेश्वर मोहन पाटील याच्या हातभट्टीवर छापा टाकला. गूळ आणि नवसागरमिश्रित रसायन, तयार हातभट्टी दारू निर्मितीसाठी लागणारे इतर तांत्रिक साहित्य या कारवाईत जप्त करण्यात आले. पोलिस पथक घटनास्थळी पोहोचत असतानाच, आरोपी रामेश्वर पाटील याला पोलिसांची चाहूल लागली. त्याने घनदाट झाडीझुडपांचा आडोसा घेत तेथून पळ काढला. याप्रकरणी भिवंडी तालुका पोलिस ठाण्यात महाराष्ट्र दारूबंदी अधिनियम १९४९चे कलम ६५ (ई) अन्वये गुन्हा दाखल केला असून, पोलिस आरोपीचा शोध घेत आहेत.
