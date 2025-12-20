भूमिगत पद्मावती देवीचे आज दर्शन
भूमिगत पद्मावती देवीचे आज दर्शन
नाळे गावातील देवीची वाडी येथे जय्यत तयारी
विरार, ता.२० (बातमीदार)ः सोमवंशी क्षत्रिय, शेषवंशी क्षत्रीय भंडारी समाजाची ग्रामदेवता असलेल्या भूमिगत देवी पद्मावतीचा दर्शन सोहळा रविवारी (ता.२१) होणार आहे. वसई तालुक्यातील नाळे येथील जिल्हा परिषद शाळेमागील देवीची वाडी येथे जय्यत तयारी करण्यात आली आहे.
देवीच्या मूळ मूर्तीचे अभ्यंग स्नान, विधीवत पूजन, देवीस वस्त्रालंकार, आभूषणांनी सजवून पूर्वापार लावत असलेला मुखवटा चेहऱ्यावर लाऊन देवीची महाआरती केल्यानंतर सकाळी ९ ते संध्याकाळी ५ वाजेपर्यंत दर्शन सोहळा सुरू केला जाणार आहे. वसई-विरार, पालघर, मुंबई, ठाणे व रायगड येथून मोठ्या प्रमाणात भाविक या देवीच्या दर्शनासाठी येत असतात. आदिशक्तीचा एक अवतार म्हणून पद्मावती देवी ओळखली जाते. नाळे येथील देवीचे वाडी या नारळी पोफळीच्या बागेत देवीचे भूमिगत स्थान आहे. तेथील भुयारात देवीची मुर्ती सुरक्षीत ठेवलेली असते. वर्षातून दोन वेळा भाविकांच्या नवसपूर्ती, दर्शनासाठी ही पाषाणाची मूर्ती एक दिवसासाठी बाहेर काढण्यात येत असल्यामुळे या सोहळ्याला आगळेवेगळे महत्व असते.
---------------------------
हाकेला धावणारी
सूर्यास्ताअगोदर परंपरेनुसार देवीस पुन्हा भूमिगत करण्यात येते. भक्तांच्या हाकेला धावून येणारी पद्मावती देवी असल्याची ख्याती पंचक्रोशीत आहे. त्यामुळे भाविकांनी मोठ्या संख्येने देवीच्या दर्शनासाठी यावे, असे आवाहन श्री पद्मावती देवी मंदिर ट्रस्टकडून करण्यात आले आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.