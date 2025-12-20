पक्षप्रवेशांवरून भाजपवर निशाणा
पक्षप्रवेशांवरून भाजपवर निशाणा
माजी आमदार हितेंद्र ठाकूर यांची टीका
विरार, ता. २० (बातमीदार) ः गेल्या काही महिन्यांपासून बहुजन विकास आघाडीच्या माजी नगरसेवकांनी भाजपमध्ये प्रवेश घेण्यास सुरुवात केली आहे. या पक्षप्रवेशांवरून हितेंद्र ठाकूर यांनी भाजपवर निशाणा साधला आहे.
हितेंद्र ठाकूर यांनी नेहमीच्या शैलीत पक्ष सोडून गेलेल्यांवर टीका केली. पक्षातून बाहेर पडलेल्यांविरोधात मला तोंड उघडायला लावू नये, आपण तोंड उघडले तर त्यांना तोंड दाखवायलाही जागा मिळणार नाही. ३५ वर्षांत वसई-विरार शहराचे वाटोळे केले. वसई-विरारमध्ये लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषदेतील पदवीधर, स्थानिक स्वराज्य संस्था, शिक्षक मतदारसंघात प्रतिनिधित्व करणाऱ्यांवर टीका केली. वसई विधानसभा निवडणुकीचा संदर्भ देताना त्या वेळची राजकीय स्थिती, चार वेळा निवडणुका पुढे ढकलल्या जाणे, कार्यकर्त्यांची झालेली धरपकड असे विविध मुद्दे त्यांनी मांडले. अशा कठीण स्थितीतही विजय मिळविल्याची आठवण त्यांनी कार्यकर्त्यांना करून दिली. या वेळी महापालिका निवडणुकीत वसई-विरारची गल्लीबोळ पिंजून काढणार असल्याचे हितेंद्र ठाकूर म्हणाले. तसेच महाविकास आघाडीबरोबर युतीबाबत सकारात्मक असल्याचे सांगितले.
---------------------------------
‘हा कसला मोठा पक्ष’
जगातील मोठा पक्ष, अशी टिमकी वाजवणारा पक्ष अन्य पक्षातील मंडळींना फोडण्यासाठी आटापीटा करीत आहे. हा कसला मोठा पक्ष, हे कसले खालच्या पातळीचे राजकारण, असे ठणकावत माजी आ. हितेंद्र ठाकूर यांनी भाजपविरोधातील संताप व्यक्त केला.
