मतदारांचा‘कौल’कोणाला?
जिल्ह्यातील राजकीय भवितव्याचा आज निर्णय
पालघर, ता.२० ः जिल्ह्यातील जव्हार, डहाणू, पालघर नगरपरिषदेसह वाडा नगरपंचायतीच्या चार नगराध्यक्षांसह ९४ नगरसेवक पदाचा निर्णय आज होणार आहे. त्यामुळे जनतेने दिलेला कौल निर्णायक ठरणार असून नव्या राजकीय समीकरणे समोर येण्याची शक्यता आहे.
पालघर जिल्ह्याच्या राजकीय भवितव्यांचा आज निर्णय होणार आहे. वाडा, जव्हार, पालघर नगरपरिषदेतील नगराध्यांसह नगरसेवकांची मतमोजणी होत आहे. अनेक दिवसांच्या प्रचारानंतर मतदारांनी कोणाच्या पारड्यात बहुमत दिले आहे, हे निकालातून आज स्पष्ट होणार आहे. या निकालांमुळे पालघर जिल्ह्यातील राजकीय समीकरणे बदलण्याची दाट शक्यता आहे. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि विधानसभा निवडणुकांच्या दृष्टीने हे निकाल अत्यंत महत्त्वाचे मानले जात आहेत. त्यामुळे पालघर नगरपरिषदेच्या निकालाकडे जिल्ह्याचेच नव्हे तर संपूर्ण कोकणाचे लक्ष लागले आहे.
स्थानिक प्रश्नांना महत्त्व
नगराध्यक्षपदासह नगरसेवकपदासाठी मुख्य राजकीय पक्षांमध्ये तीव्र चुरस होती. प्रचाराच्या अखेरच्या टप्प्यात आरोप-प्रत्यारोप, आश्वासनांचा पाऊस आणि मतदारांशी थेट संवादामुळे वातावरण चांगलेच तापले होते. वाडा आणि जव्हार नगरपरिषदेत सत्तांतर होणार की सत्ताधाऱ्यांना संधी मिळणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. या दोन्ही ठिकाणी स्थानिक प्रश्न, विकासकामे, पाणी, रस्ते, आरोग्य, रोजगार हे प्रचाराचे मुख्य मुद्दे होते.
चुरशीच्या लढती
पालघर ही ब वर्गाची नगरपरिषद असून येथे नागरिकाचा मागास प्रवर्ग हे आरक्षण नगराध्यक्षपदासाठी आहे. डहाणू ब वर्गाची नगरपरिषद असून येथे खुल्या प्रवर्गासाठी नगराध्यक्षपद राखीव आहे. जव्हार नगरपरिषद महिला खुल्या प्रवर्गासाठी राखीव, वाडा नगरपंचायत महिला खुल्या प्रवर्गासाठी राखीव आहे. पालघर नगरपरिषदेत नगरसेवकपदाच्या ३०, डहाणूसाठी २७, जव्हारमध्ये २० तर वाडा नगरपंचायतीसाठी १७ जागा आहेत.
विजयाचा पताका फडकणार
- जिल्ह्यात चार नगराध्यक्षपदासाठी १७ उमेदवार तर ९४ नगरसेवकपदासाठी ३१६ उमेदवारांसाठी २ डिसेंबर रोजी मतदान पार पडले. तर वाडाच्या प्रभाग क्रमांक १२ आणि पालघरच्या १ ब या प्रभागाची निवडणूक २० डिसेंबर रोजी पार पडली. त्यात वाड्यामध्ये तीन उमेदवारासाठी मतदान झाले. - पालघरमध्ये चार उमेदवारांसाठी मतदान होणार होते. मात्र, एकाने शिवसेनेला समर्थन दिल्याने तीन उमेदवारांमध्ये लढत राहिली. नगराध्यक्षपदसाठी १७ तर एकूण नगरसेवकपदाच्या ३२४ उमेदवारांचे भवितव्य मतदारानी मतपेटीत बंद केले आहे.
