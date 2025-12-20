बिर्ला महाविद्यालयात कॅन्सर प्रतिबंधक शिबिर संपन्न
बिर्ला महाविद्यालयात कॅन्सर प्रतिबंधक शिबिर उत्साहात
कल्याण, ता. २० (वार्ताहर) : कल्याणमधील बी. के. बिर्ला महाविद्यालयात मायक्रोबायोलॉजी विभाग आणि ‘मेरो डोनर रजिस्ट्री इंडिया’च्या संयुक्त विद्यमाने ‘स्टेम सेल डोनर ड्राइव्ह’ शिबिराचे आयोजन करण्यात आले. या शिबिराचा उद्देश विद्यार्थ्यांमध्ये रक्त कॅन्सरच्या उपचाराबद्दल जागरूकता वाढवण्याचा होता.
या शिबिरात ४००हून अधिक विद्यार्थ्यांचे लाळेचे नमुने घेतले गेले. ‘स्टेम सेल डोनर ड्राइव्ह’शी संबंधित कॅन्सरतज्ज्ञ डॉ. प्रवीण क्लीमेंट, महाविद्यालयाचे शिक्षण संचालक डॉ. नरेश चंद्र आणि प्राचार्य डॉ. अविनाश पाटील यांच्या विशेष मार्गदर्शनाखाली हे शिबिर घेण्यात आले. उपप्राचार्या डॉ. मनिंदर धालीवाल कौर आणि डॉ. धीरज शेखावत यांनी या कार्यासाठी विद्यार्थ्यांना विशेष प्रेरित केले आणि हे उपक्रम मानव कल्याणाचे उत्कृष्ट उदाहरण असल्याचे सांगितले. डॉ. नारायण तोटेवाड, प्रा. सिमरन गुप्ता, डॉ. शुभांगी राजगुरू, डॉ. संदेश जायभाये, डॉ. रघुनाथ पाटील यांसारखे प्राध्यापक आणि जिग्ना रुपारेल, सुजाता कुरणे, उमेश दांडेकर, विक्रम बायस, मयूर लहंगे, अवनीश तिवारी, अस्मिता भालेराव आदी वैद्यकीय सहकारी व वल्लभ कोर, अनिकेत टोके व गीता यांच्या विशेष सहकार्यामुळे हे कार्यक्रम यशस्वी झाल्याची माहिती श्यामसुंदर पांडे यांनी दिली.
दरम्यान, ‘मेरो डोनर रजिस्ट्री इंडिया’ ही भारतातील अशी एक स्वयंसेवी संस्था आहे, जी १८ ते ५० वयोगटातील लोकांचे लाळेचे नमुने घेऊन त्यांची नोंद ठेवते आणि भविष्यात रक्ताशी संबंधित आजार रुग्णांच्या डीएनएशी जुळणी झाल्यास त्या संबंधित व्यक्तीकडून रक्तदान करण्याची विनंती करते. अशा प्रकारे जर एखादा व्यक्ती रक्तदान करतो तर रक्त कॅन्सरसारख्या आजारांचे उपचार अत्यंत सोपे होऊन जाते.
