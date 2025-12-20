१४२ कंपन्यांचे तारापूरमध्ये ठाण
१४२ कंपन्यांचे तारापूरमध्ये ठाण
‘इंडस्ट्रियल एक्स्पो’ प्रदर्शनीला उदंड प्रतिसाद
तारापूर, ता. २० (बातमीदार) ः औद्योगिक उत्पादनासंदर्भात एकाच छताखाली सर्व प्रकारच्या सुविधा उपलब्ध असलेल्या तारापूरमध्ये ‘इंडस्ट्रियल एक्स्पो’ प्रदर्शनाला उदंड प्रतिसाद मिळत आहे. तीन दिवस चालणाऱ्या या प्रदर्शनात शेकडो कंपन्यांनी सहभाग घेतला होता.
तारापूर औद्योगिक क्षेत्रातील टीमा सभागृह आवारात तारापूर ‘इंडस्ट्रियल एक्स्पो’ची उत्साहात सुरुवात झाली. १८, १९ आणि २० डिसेंबर असे तीन दिवस चालणाऱ्या प्रदर्शनात विविध औद्योगिक यंत्रसामग्रीचे उत्पादन करणाऱ्या १४२ कंपन्यांनी विक्री दालने लावली आहेत. या प्रदर्शनाचे उद्घघाटन महाराष्ट्र राज्य लघुउद्योग भारतीचे अध्यक्ष अमित घैसास, लघुउद्योग भारतीचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रवींद्र वैद्य आणि टीमाचे अध्यक्ष दिनकर राऊत यांच्या उपस्थितीत झाले. या प्रदर्शनात अभियांत्रिकी औद्योगिक यंत्रसामग्री, जलशुद्धीकरण, सांडपाणी प्रकल्प, विद्युत, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्लॅस्टिक, रसायने, औषधे, इंधन, वंगण, संशोधन आणि विश्लेषण प्रयोगशाळा साहित्य, बँका आणि वित्तीय संस्थांच्या उत्पादकांनी सहभाग घेतला.
नवीन तंत्रज्ञानाची माहिती
तारापूर औद्योगिक क्षेत्रातील उद्योजक, व्यवस्थापक, तंत्रज्ञ, अभियंते यांनी भेट देऊन उत्पादनांमधील नवीन तंत्रज्ञान, वापर करण्यासंदर्भात प्रक्रिया, वेगळेपणा, फायदे जाणून घेत खरेदीसाठी उत्साह दाखवला. तारापूरमध्ये प्रथमच यंत्रसामग्रीच्या प्रदर्शनाला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे.
