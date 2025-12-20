शालेय राज्यस्तरीय चॉकबॉल स्पर्धेत मुंबई विभागाचे वर्चस्व
राज्यस्तरीय चॉकबॉल स्पर्धेत मुंबई विभाग प्रथम
कल्याण, ता. २० (वार्ताहर) : यशवंत विद्यालय सेलू शाळेच्या मैदानात राज्यस्तरीय शालेय चॉकबॉल स्पर्धेत मुंबई विभाग अंतिम विजेता ठरला आहे. राज्य क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय, वर्ध्यातील जिल्हा क्रीडा अधिकारी व वर्धा जिल्हा चॉकबॉल असोसिएशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने ही स्पर्धा खेळावण्यात आली. मुंबई विभागाचे प्रतिनिधित्व शहापूर तालुक्यातील न्यू आयडियल महाविद्यालायाने केले.
यशवंत विद्यालयच्या मैदानात नुकत्याच पार पडलेल्या शालेय स्पर्धेत राज्यातील मुलामुलींचे पाच विभाग सहभागी झाले होते. स्पर्धेच्या उदघाटनाप्रसंगी वर्धा क्रीडा अधिकारी सायली चन्नवार आणि अनेक मान्यवर उपस्थित होते. मुलांच्या गटात पहिल्या सामन्यात मुंबई विभागाने अमरावती विभागाला २६-५२ अशा फरकाने हरवत अंतिम सामन्यात प्रवेश केला. अंतिम सामन्यात तुल्यबल असलेल्या नागपूर विभागाला ३१-५१ गुणांनी पराभव करत सलग दुसऱ्यांदा प्रथम क्रमांक पटकवला.
चे क्रीडा शिक्षक व ठाणे जिल्हा चॉकबॉल संघटनेचे सचिव संदीप नरवाडे यांनी प्रशिक्षक म्हणून संघाला मार्गदर्शन केले.
मुख्याध्यापक अरुण भोईर, उपमुख्याध्यापिका नीलम आणि सर्व शिक्षक वृंद यांच्याकडून विजयी संघांचे कौतुक व स्वागत करण्यात आले.
