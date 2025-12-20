हीरक महोत्सवी वर्षानिमित्त श्री गजानन विद्यालयात पारितोषिक वितरण सोहळा उत्साहात
श्री गजानन विद्यालयाचा पारितोषिक वितरण सोहळा उत्साहात
कल्याण, ता. २० (वार्ताहर) : श्री गजानन विद्यालयाचा वार्षिक पारितोषिक वितरण समारंभ नुकताच उत्साहात पार पडला. हीरक महोत्सवी वर्षानिमित्त या सोहळ्याला विशेष महत्व प्राप्त झाले होते. प्रमुख अतिथी म्हणून जाहिरात क्षेत्रातील फोटोग्राफर मकरंद शिरसकर उपस्थित होते.
दहावीच्या विद्यार्थिनींनी वार्षिक अहवाल नाट्यरूपात सादर केला. पाचवी ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांच्या विविध विषयांवरील हस्तलिखितांचे आणि शिक्षकांनी संपादित केलेल्या स्मरणिकेचे प्रकाशन करण्यात आले. अध्यक्षा प्रतिभा भालेराव यांच्या संचित संकीर्तन भाग दोन या पुस्तकाचेही प्रकाशन करण्यात आले. यावेळी विद्यार्थ्यांचा वार्षिक बक्षीस वितरण समारंभ पार पडला.
शिरसकर यांनी विद्यार्थ्यांशी आधुनिक तंत्रज्ञान, करिअर क्षेत्रातील संधी आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) याबद्दल प्रेरणादायी संवाद साधला. सांस्कृतिक कार्यक्रम, पुण्यस्मरण आणि विद्यालयातील सर्व शिक्षक व कर्मचाऱ्यांनी ‘साठ दिव्यांनी’ केलेली भालेराव यांची ओवाळणी हा सोहळ्यातील भावस्पर्शी क्षण ठरला. शिशुवर्ग ते चौथीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांच्या बक्षीस वितरणानंतर राष्ट्रीय एकात्मता आणि सण उत्सवांवर आधारित नृत्यसादरीकरणांनी वातावरण रंगून गेले.
दोन्ही सत्रातील कार्यक्रमास संस्थापिका व प्रतिभा भालेराव, सचिव केदार पोंक्षे, सदस्य सुश्रुत भालेराव आणि ज्येष्ठ सदस्या सुधा बडवे, विद्यार्थी व पालक यांच्या उत्स्फूर्त उपस्थितीमुळे हा सोहळा संस्मरणीय ठरला.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.