विक्रोळीत वृद्धाचा अपघाती मृत्यू; सोशल मीडियावरील चर्चांना पूर्णविराम
घाटकोपर, ता. १९ (बातमीदार) :
विक्रोळीतील कन्नमवारनगर परिसरात एका इमारतीच्या १६व्या मजल्यावरून पडून ८१ वर्षीय वृद्धाचा मृत्यू झाल्याची घटना १८ डिसेंबरला घडली. या घटनेबाबत सोशल मीडियावरून विविध तर्क-वितर्क लावले जात होते. दरम्यान, हा मृत्यू अपघातीच असल्याचे विक्रोळी पोलिसांनी स्पष्ट केले आहे.
कन्नमवारनगर येथील सत्यम सोसायटी, इमारत क्रमांक १३५, विक्रोळी पूर्व येथील रहिवासी शांताराम सदाशिव राणे (वय ८१) हे सकाळी सुमारे ११ वाजताच्या सुमारास त्यांच्या घरातील बेडरूममध्ये असताना खिडकीजवळ वाकले. या वेळी शरीराचा समतोल न राखता आल्याने ते थेट १६व्या मजल्यावरून खाली पडले. या अपघातात त्यांचा जागीच मृत्यू झाला.
मृत वृद्धाचे वय अधिक असल्याने ते थरथरत होते. तसेच बेडरूमच्या खिडकीला कोणतेही संरक्षक ग्रील नसल्याने ही दुर्घटना घडल्याची माहिती विक्रोळी पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक सूर्यकांत नाईकवाडी यांनी दिली. घटनेच्या वेळी घरात मृताचे नातेवाईक उपस्थित होते.
घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी तातडीने मृतदेह महात्मा फुले रुग्णालय, विक्रोळी येथे रुग्णवाहिकेतून नेला. डॉक्टरांनी तपासणीअंती त्यांना उपचारापूर्वीच मृत झाल्याचे घोषित केले. मृतांचे पुत्र रंगनाथ शांताराम राणे, पत्नी व सून घरात उपस्थित होते. त्यांनी कोणत्याही व्यक्तीविरोधात तक्रार किंवा संशय व्यक्त केलेला नसल्याचे पोलिसांनी सांगितले. नातेवाइकांच्या जबाबांवरून व घटनास्थळाच्या पाहणीवरून हा मृत्यू अपघाती असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. दरम्यान, या घटनेनंतर परिसरातील काही नागरिकांनी व समाजमाध्यमांवरून संशयास्पद मत व्यक्त केल्याने काही काळ संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले होते. मात्र पोलिस तपासानंतर व नातेवाइकांच्या चौकशीतून हा मृत्यू अपघातीच असल्याचे स्पष्ट झाल्याने सर्व तर्क-वितर्कांना पूर्णविराम मिळाला आहे.
