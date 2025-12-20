आगरी महोत्सवाच्या माध्यमातून आगरी संस्कृती जतनाचे कार्य - उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
आगरी महोत्सवाच्या माध्यमातून संस्कृती जतनाचे कार्य
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे प्रतिपादन
कल्याण, ता. २० (वार्ताहर) : अखिल भारतीय आगरी महोत्सवाच्या माध्यमातून आगरी समाजाची संस्कृती व समृद्ध परंपरा जतन आणि संवर्धन करण्याचे कार्य होत आहे. दरवर्षी लाखो नागरिकांची महोत्सवात गर्दी होत असून, महोत्सवाच्या यशस्वी आयोजनातून आगरी युथ फोरमने २१ वर्षांपासून समाजापुढे आदर्श निर्माण केला आहे, असे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गुरुवारी (ता. २०) येथे केले.
अखिल भारतीय आगरी महोत्सवाला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी भेट दिली. त्या वेळी ते बोलत होते. या वेळी खासदार श्रीकांत शिंदे, आमदार राजेश मोरे, शिवसेना सचिव भाऊसाहेब चौधरी, अध्यक्ष शरद पाटील, युथ फोरमचे अध्यक्ष गुलाब वझे यांच्यासह मान्यवरांची व्यासपीठावर उपस्थिती होती.
संत सावळाराम महाराज म्हात्रे यांच्या भूमीमध्ये सुरू असलेला आगरी महोत्सव दरवर्षी नवी उंची गाठत आहे. दरवर्षी जल्लोषात होणाऱ्या या महोत्सवात जोश व उत्साह असतो. गेल्या २१ वर्षांपासून महोत्सवाने आगरी समाजाच्या संस्कृती व परंपरांची माहिती नव्या पिढीबरोबरच इतर समाजापर्यंत पोहोचविली. त्यातून आगरी संस्कृती व समृद्धीचे जतन होत आहे. आगरी खाद्यपदार्थांनाही महोत्सवाने मोठी लोकप्रियता मिळवून दिली, याबद्दल उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कौतुक केले.
स्मारक उभारणीला लवकरच सुरुवात
संत सावळाराम महाराज म्हात्रे यांच्या स्मारकाला राज्य सरकारने १० एकर जमीन दिली असून, स्मारकासाठी १० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. नेतिवली येथील टेकडीवर स्मारकाचे काम लवकरच सुरू होईल. त्यातून हजारो नागरिकांना प्रेरणा मिळेल, असे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.
