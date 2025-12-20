आरोग्य विभागातील गंभीर आर्थिक अनियमितता उघड
पालिकेच्या आरोग्य विभागाचा मोठा गोंधळ
एनएचएमचा चार लाखांचा निधी परत; आरोग्य अधिकाऱ्यांसह अनेकांना नोटीसा
टिटवाळा, ता. २० (वार्ताहर) : कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेच्या आरोग्य विभागात राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाच्या निधीवरून मोठा आर्थिक आणि प्रशासकीय गोंधळ उघडकीस आला आहे. उपक्रमांसाठी आलेला तब्बल चार लाख रुपयांचा निधी वेळेत खर्च न झाल्याने तो सरकारला परत गेला आहे. या हलगर्जीपणाबद्दल प्रभारी वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी डॉ. दीपा शुक्ला यांच्यासह लेखा व्यवस्थापक आणि सर्व नागरी आरोग्य केंद्रांमधील डेटा एंट्री ऑपरेटर्सना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे.
राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियानांतर्गत १० ऑक्टोबरपासून ‘स्टेट नोडल अकाउंट’ ही नवीन प्रणाली लागू करण्यात आली. या प्रणालीच्या अंमलबजावणीपूर्वी जुन्या खात्यातील सर्व निधी खर्च करण्याच्या स्पष्ट सूचना राज्य स्तरावरून देण्यात आल्या होत्या. यासाठी ऑगस्ट ते ऑक्टोबर या कालावधीत संस्था स्तरावर निर्देशही वारंवार देण्यात आले होते. मात्र, कल्याण-डोंबिवली पालिका प्रशासनाने १ नोव्हेंबर रोजी सर्व निधी खर्च झाल्याचे प्रमाणपत्र सरकारला सादर केले. मात्र, प्रत्यक्ष तपासणीत निधी शिल्लक असल्याचे आढळल्याने सरकारने ती रक्कम परत घेतली आहे.
तर, निधी परत जाण्यासोबतच, नवीन प्रणाली लागू झालेली असतानाही २१ नोव्हेंबर ते ५ डिसेंबर दरम्यान जुन्या खात्यातून नियमबाह्य व्यवहार करण्यात आले. ही बाब लक्षात येताच सरकारकडून याबाबत सखोल खुलासा मागविण्यात आला असून, हा प्रकार अत्यंत गंभीर आर्थिक व प्रशासकीय हलगर्जीपणाचे असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
प्रशासकीय कारवाईचा इशारा
राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाच्या वित्त व लेखा संचालक क्षमा पाटील यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत कल्याण डोंबिवली पालिका प्रशासनाला स्पष्ट इशारा दिला आहे. याप्रकरणी सादर केलेला खुलासा समाधानकारक नसेल, तर संबंधित दोषींवर कठोर प्रशासकीय कारवाई केली जाईल, असा इशारा त्यांनी दिला आहे.
आरोग्य विभागाची सारवासारव
पालिकेच्या प्रभारी वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी डॉ. दीपा शुक्ला यांनी भूमिका स्पष्ट करताना सांगितले की, नागरी आरोग्य केंद्र स्तरावर केलेल्या कारवाईत तांत्रिक त्रुटी रहील्याने ही परिस्थिती निर्माण झाली. परत गेलेला निधी पुन्हा मिळवण्यासाठी राज्य स्तरावर प्रक्रिया सुरू आहे. भविष्यात अशा चुका होणार नाहीत याची दक्षता घेऊ, असा खुलासाही त्यांनी शासनाकडे केला आहे.
नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळ
तथापि, नागरिकांच्या आरोग्यासाठी असलेला निधी वेळेत व नियमानुसार खर्च न होता परत जाणे, तसेच चुकीची माहिती देऊन प्रमाणपत्र सादर होणे, या बाबींमुळे कल्याण-डोंबिवली पालिका आरोग्य विभागाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. आता या प्रकरणातील चौकशीचा निष्कर्ष काय लागतो आणि दोषी ठरविण्यात येणाऱ्यांवर कोणती कारवाई होते, याकडे संपूर्ण शहराचे लक्ष लागले आहे.
