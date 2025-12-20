महापालिका निवडणुकीच्या रणधुमाळीत भाजप आक्रमक;
महायुतीचाच महापौर ः रवींद्र चव्हाण
डोंबिवली भाजपाचे शक्ती प्रदर्शन
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. २० ः आगामी महानगरपालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर भाजपने थेट मैदानात उतरून प्रचाराची आघाडी घेतली आहे. आगामी पालिका निवडणुकीत सर्व ठिकाणी महायुतीचाच महापौर होणार, असा विश्वास भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी व्यक्त केला. पालिका निवडणुकांमध्ये कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह निर्माण करण्यासाठी व संघटनात्मक ताकद दाखवण्यासाठी भाजपकडून सर्वत्र कार्यकर्ता मेळावे घेतले जात आहेत. डोंबिवली पश्चिमेत शुक्रवारी (ता. १९) कार्यकर्ता मेळावा पार पडला. याप्रसंगी ते बोलत होते.
लोकसभा निवडणुकीचा तोच खोटा प्रचाराचा पॅटर्न आता महापालिका निवडणुकीत विरोधकांकडून पुन्हा राबवला जात असल्याचा दावा करत, मतदारांनी सजग राहण्याचे आवाहन चव्हाण यांनी केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात केंद्र व राज्यात विकासाची कामे सुरू असून, आगामी पालिका निवडणुकीत सर्व ठिकाणी महायुतीचाच महापौर होणार, याबाबत कोणतीही शंका नाही, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
चव्हाण पुढे म्हणाले की, निवडणुकीत युवा नेत्यांना संधी देण्याचा निर्णय जिल्हाध्यक्ष आणि स्थानिक कोअर कमिटी घेतील. निवडून येणारा उमेदवार हा त्यामधील महत्त्वाचा क्रायटेरिया असेल. संघटन मजबूत करणारे आणि जनतेशी थेट जोडले गेलेले चेहरे पुढे आणण्यावर भर दिला जाईल, असे संकेतही त्यांनी दिले.
