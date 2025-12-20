मुलींना आरोग्याबाबत मार्गदर्शन
मुलींना आरोग्याबाबत मार्गदर्शन
पाऊलवाट फाउंडेशनतर्फे ‘सखी फेलोशिप’ उपक्रम
विरार, ता. २० (बातमीदार) : किशोरवयीन मुली आणि महिलांमध्ये मासिक पाळी स्वच्छता, मानसिक आरोग्य, एचपीव्ही लसीकरण तसेच गर्भाशय व स्तनाच्या कर्करोगाविषयी वैज्ञानिक माहिती पोहोचवून आरोग्यविषयक जागरूकता वाढविण्याच्या उद्देशाने पाऊलवाट फाउंडेशनतर्फे ‘सखी फेलोशिप’ या उपक्रमाची सुरुवात करण्यात आली. या उपक्रमाअंतर्गत पालघर जिल्ह्यातील वसई-विरारमधील शाळा, समाज केंद्रे, वसतिगृहे, महिला मंडळे व महिला बचत गटांमध्ये संवादात्मक पद्धतीने सत्रांचे आयोजन करण्यात येत असून, महिलांमध्ये आरोग्याबाबत योग्य दृष्टिकोन, आत्मविश्वास आणि निर्णयक्षमता विकसित करण्यावर विशेष भर देण्यात येत आहे.
फेलोशिपच्या निवडीनंतर फेलोंना तज्ज्ञांकडून व्यापक प्रशिक्षण देण्यात आले. यात अनुभवात्मक शिक्षण, फिल्डवर्क, सार्वजनिक वक्तृत्व कौशल्य, मानसिक आरोग्याविषयी समुपदेशन, रिपोर्ट लेखन यांचा समावेश आहे. यशस्वीरीत्या फेलोशिप पूर्ण करणाऱ्या फेलोंना प्रमाणपत्रासह मानधन दिले जाणार आहे. सध्या या उपक्रमाअंतर्गत वसई परिसरातील शाळांमध्ये जागरूकता सत्रे सुरू आहेत. आतापर्यंत जिल्हा परिषद शाळा नवघर मराठी, जिल्हा परिषद शाळा नवघर हिंदी विद्यालय, ट्रिनिटी पब्लिक स्कूल, जिल्हा परिषद शाळा तुंगारफाटा, जिल्हा परिषद शाळा नवजीवन, जिल्हा परिषद शाळा गिडराईपाडा, ओम साई इंग्लिश हायस्कूल आणि ज्युनियर कॉलेज, वसई पूर्व, सनराईज इंग्लिश हायस्कूल, वसई पूर्व या शाळांमध्ये सत्रे घेण्यात आली असून, शिक्षकांचा आणि विद्यार्थिनींचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे.
६०० विद्यार्थिनींमध्ये जनजागृती
उपक्रमाचा प्राथमिक उद्देश पाच हजारांहून अधिक किशोरवयीन मुली व महिलांपर्यंत पोहोचण्याचा असून, आतापर्यंत ६०० हून अधिक विद्यार्थिनींना मासिक पाळी व्यवस्थापन, स्वच्छता, मानसिक आरोग्य, एचपीव्ही लसीकरण आणि कर्करोग प्रतिबंधाबाबत मार्गदर्शन करण्यात आले आहे, अशी माहिती पाऊलवाट फाउंडेशनचे सचिव डॉ. कृपाल शिंदे यांनी दिली.
