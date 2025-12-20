महागाव प्राथमिक आरोग्य केंद्राला औषधसाठा
महागाव प्राथमिक आरोग्य केंद्राला औषधसाठा
तळा, ता. २० (प्रतिनिधी) : ग्रुप ग्रामपंचायत महागाव यांच्या वतीने प्राथमिक आरोग्य केंद्र महागाव येथे आवश्यक औषधसाठ्याचा पुरवठा करण्यात आला. पंचक्रोशीतील कोरखंडे, महुरे, बारपे, महागाव, आदिवाडीवाडी, विनवली, बहुलेवाडी, वडाचीवाडी, वावेदिवाळी, भुवन आदिवासी वाडी व मोऱ्याचीवाडी येथून मोठ्या प्रमाणावर रुग्ण येत असल्याने ओपीडी वाढली होती. त्यामुळे औषधसाठा अपुरा पडत असल्याची बाब आरोग्य अधिकारी डॉ. कुणाल मनवल यांनी ग्रामपंचायतीसमोर मांडली. त्यांच्या मागणीनुसार गुरुवारी झालेल्या ग्रामसभेत औषध पुरवठ्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार विस्तार अधिकारी (ग्रा.पं.) तथा प्रशासक पुष्पा नेरकर व ग्रामपंचायत अधिकारी सुवर्णा तांबडे यांच्या उपस्थितीत औषधे सुपूर्द करण्यात आली. या वेळी माजी सरपंच सुषमा कांतीलाल कसबळे, माजी सदस्य, पोलिस पाटील, ग्रामस्थ व महिला उपस्थित होत्या. या निर्णयाबद्दल सर्व गावांतून समाधान व्यक्त होत असून, डॉ. कुणाल मनवल यांनी ग्रामपंचायतीचे आभार मानले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.