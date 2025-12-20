स्वातंत्र्यवीर सावरकर मैदानाची दयनीय अवस्था; मुलांसह पालकांचा हिरमोड
कांदिवली, ता. २० (बातमीदार) : मालाड पूर्व येथील जानू भोये नगरमधील बृहन्मुंबई महापालिकेच्या पी/उत्तर विभागाअंतर्गत येणारे स्वातंत्र्यवीर सावरकर मैदान सध्या प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे दयनीय अवस्थेत पोहोचले आहे. मैदानातील लहान मुलांच्या खेळण्यांचे साहित्य तुटले असून, परिसरात ठिकठिकाणी लहान-मोठे खड्डे पडले आहेत. त्यामुळे मुलांसह पालक आणि नागरिकांचा मोठा हिरमोड होत आहे.
या मैदानात आजूबाजूच्या परिसरातील अनेक नागरिक, पालक व लहान मुले दररोज विरंगुळ्यासाठी येतात. मात्र खेळण्यांच्या परिसरातील महागडे फ्लोरिंग उखडले असून, उंचसखलपणा निर्माण झाला आहे. त्यामुळे खेळताना मुले पडून किरकोळ जखमी होत असल्याच्या घटना वारंवार घडत आहेत. खेळण्यासाठी अन्य पर्याय नसल्याने पालकांना नाइलाजाने याच मैदानात मुलांना आणावे लागत आहे.
मैदानाच्या संरक्षण भिंतीचे व संपूर्ण मैदानाचे नूतनीकरण माजी नगरसेवक विनोद मिश्रा यांच्या मुंबई सौंदर्यीकरण प्रकल्पांतर्गत २०२३–२४मध्ये करण्यात आले होते. मात्र अवघ्या एका वर्षातच मैदानाची अशी दुर्दशा झाल्याने नागरिकांकडून तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
मैदानात बसण्यासाठी आसने व चालण्यासाठी मार्ग तयार करण्यात आले असले, तरी अनेक ठिकाणी खड्डे पडल्यामुळे उद्यानात येणाऱ्या नागरिकांना, विशेषतः ज्येष्ठ नागरिक व महिलांना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. उद्यान विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला, पण प्रतिसाद मिळू शकला नाही, अशी माहिती स्थानिकांनी दिली.
सुशोभीकरण करा
या मैदानावर जॉगिंग ट्रॅक, कुंपण भिंत, मुलांची खेळणी तसेच व्यायामासाठी साहित्य उपलब्ध करून देण्यात यावे. तसेच झाडे, झुडपे व फुलझाडे लावून मैदानाचे सुशोभीकरण करावे, अशी मागणी स्थानिक कार्यकर्ते सुशांत गिरी यांनी केली आहे.
