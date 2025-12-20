प्लॅस्टिकमुक्त अलिबागसाठी नगरपरिषदेचा पुढाकार
कापडी पिशवी विक्री मशीन उपलब्ध
अलिबाग, ता. २० (वार्ताहर) ः पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी अलिबाग नगरपरिषदेच्या वतीने प्लॅस्टिक मुक्तीसाठी पुढाकार घेण्यात आला आहे. नगरपरिषदेच्या वतीने कापडी पिशवी विक्री मशीन उपलब्ध करण्यात आल्या आहेत. पाच ठिकाणी या मशीन लावण्यात येणार असून केवळ १० रुपयांत कापडी पिशवी एका बटणावर मिळणार आहे.
अलिबाग हे पर्यटनाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे शहर ओळखले जाते. प्लॅस्टिकच्या वापरामुळे पर्यावरणाचा समतोल बिघडला जातो. त्यामुळे शहरातील नागरिकांना कापडी पिशवीची सवय राहावी. अलिबाग शहरातील पर्यावरण समतोल राखण्यासाठी कापडी पिशवी विक्री मशीनची व्यवस्था नगरपरिषदेच्या मार्फत करण्यात आली आहे. पाच मशीन असून, या मशीनच्या एका बटणावर दहा रुपयांत एक पिशवी विकत मिळणार असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. या मशीन लवकरच शहरातील बाजारपेठांसह वर्दळीच्या ठिकाणी लावण्यात येणार आहेत. त्यामुळे आता मांसाहार पदार्थांसह भाजी व इतर पदार्थ खरेदी करण्यासाठी प्लॅस्टिक पिशवीऐवजी कापडी पिशवी शहरामध्ये उपलब्ध होणार आहे.
प्लॅस्टिकमुक्त अलिबागसाठी जनजागृती :
अलिबाग नगरपरिषदेच्या प्लॅस्टिकमुक्त अलिबागसाठी जनजागृती करण्यात आली आहे. ठिकठिकाणी फलक लावणे, पथनाट्याद्वारे जनजागृती करण्याचे काम नगरपरिषदेच्या वतीने करण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली आहे.
प्लॅस्टिक बंदी मोहीम :
पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी अलिबाग नगरपरिषदेने प्लॅस्टिक बंदी मोहीम राबविली आहे. या मोहिमेच्या माध्यमातून शहरातील हॉटेल, दूध उत्पादक व्यावसायिक, भाजी विक्रेते, शू-मार्ट आदी दुकानांमध्ये छापे टाकण्यात आले. मुख्याधिकारी सागर साळुंखे यांच्या मार्गदर्शनाखाली अलिबाग नगरपरिषदेच्या स्वच्छता निरीक्षक धनंजय आंब्रे, प्रकाश तांबे, सुमित गायकवाड, मुकादम, आरोग्य विभागाचे कर्मचारी आदी पथकाने कारवाई करीत ६९ किलो प्लॅस्टिक जप्त केले. या कारवाईतून ७६ हजार ५०० रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला.
