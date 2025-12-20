प्रशासनाच्या लेखी आश्वासनानंतर हजारे यांचे उपोषण स्थगित
कर्जत, ता. २० (बातमीदार) ः तालुक्यातील कोल्हारे ग्रामपंचायतीच्या हद्दीतील अनधिकृत बांधकामे, शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणे तसेच कथित गैरकारभाराविरोधात ग्रामपंचायत सदस्य व सामाजिक कार्यकर्ते विजय रामचंद्र हजारे यांनी सुरू केलेले आमरण उपोषण अखेर तिसऱ्या दिवशी तात्पुरते स्थगित करण्यात आले. प्रशासनाकडून प्रत्यक्ष कारवाईची सुरुवात आणि लेखी आश्वासन मिळाल्यानंतर गुरुवारी (ता.१८) सायंकाळी हजारे यांनी उपोषण मागे घेतले.
नेरळ येथील साई मंदिर चौकात १६ डिसेंबर रोजी सुरू झालेल्या या उपोषणामुळे तालुक्यात मोठी चर्चा निर्माण झाली होती. उपोषणाच्या काळात विजय हजारे यांची प्रकृती खालावत चालली होती. मात्र मागण्या पूर्ण झाल्याशिवाय उपोषण मागे घेणार नसल्याचा ठाम निर्धार त्यांनी व्यक्त केला होता. अखेर तिसऱ्या दिवशी प्रशासनाने हस्तक्षेप करत नोटीस बजावण्यात आलेल्या सात अनधिकृत बांधकामांपैकी एका बांधकामावर प्रत्यक्ष कारवाई सुरू केली. कारवाईदरम्यान काही बांधकामधारकांनी विरोध दर्शविल्यामुळे तणाव निर्माण झाला होता. तरीही उर्वरित सहा अनधिकृत बांधकामांवर येत्या दोन ते तीन दिवसांत कारवाई करण्यात येईल, असे स्पष्ट आश्वासन संबंधित अधिकाऱ्यांनी दिले. याशिवाय हजारे यांनी मांडलेल्या एकूण १२ मागण्यांपैकी उर्वरित मागण्यांवर पुढील एका महिन्याच्या कालावधीत टप्प्याटप्प्याने कार्यवाही करण्यात येईल, असे लेखी स्वरूपात प्रशासनाने कळविले. या मागण्यांमध्ये कोल्हारे, धामोते, बोपेले परिसरातील शासकीय जागांवरील अतिक्रमणे हटविणे, नेरळ संकुल विकास प्राधिकरणातील राखीव गाळ्यांचे वाटप, अनधिकृत शाळांची चौकशी, थकीत घरपट्टी वसुली आणि ग्रामपंचायतीच्या संपूर्ण दप्तराची चौकशी यांचा समावेश आहे.
