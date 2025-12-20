भुवनेश्वर ते बारसोली रस्त्याची दुरुस्ती करा
भुवनेश्वर ते बारसोली रस्त्याची दुरुस्ती करा
बळीराजा फाउंडेशनचे सार्वजनिक बांधकाम विभागाला निवेदन
रोहा, ता. २० (वार्ताहर) : पर्यावरण, शेती आणि समाजकल्याणाच्या क्षेत्रात सक्रिय असलेल्या बळीराजा फाउंडेशनने भुवनेश्वर ते बारसोली रस्त्याच्या तातडीने दुरुस्ती करण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागास निवेदन दिले आहे. वारंवार मागण्या व तक्रारी केल्यानंतरही रस्त्याची साईडपट्टी भरण्यात आलेली नाही. अनेक ठिकाणी रस्ता खड्डेमय झाला आहे, ज्यामुळे वाहनधारक व प्रवाशांना सतत धोका निर्माण होत आहे.
निवेदनात बळीराजा फाउंडेशनने रस्त्याची तातडीने दुरुस्ती करण्याचे विविध मुद्दे मांडले. यात रस्ता खड्डेमुक्त करणे, दोन्ही बाजूंच्या साईडपट्ट्या भरणे, झाडे संवर्धनात ठेवणे, साकावाची दुरुस्ती करणे तसेच वरसे भागातील गणेशनगर झोपडपट्टीतील खड्डे भरावेत, आदी आशयाचा समावेश आहे. शुक्रवारी (ता. १९) सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे उपविभागीय अभियंता विजय बागुल यांना निवेदन देताना फाउंडेशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी रस्त्याच्या स्थितीबाबत सविस्तर माहिती दिली. यावेळी बागुल यांनी शिष्टमंडळाला आश्वासन दिले की, रस्त्याची दुरुस्ती तातडीने केली जाईल, साईडपट्टी भरणे, झाडांतील गवत साफ करणे आणि खड्डे भरण्याचे काम लवकर पूर्ण केले जाईल, असे यावेळी सांगण्यात आले. बळीराजा फाउंडेशनचे अध्यक्ष विठ्ठल मोरे, संस्थापक राजेंद्र जाधव, सचिव ॲड. दीपक भगत, खजिनदार रुपेश साळवी, तसेच तळाघर ग्रामपंचायत सदस्य संजय भगत, जनार्दन ढेबे, नितेश बामुगडे, जयवंत शिगवण, महेंद्र मोरे, उद्धव आव्हाड, महेश मोहिते, ज्ञानेश्वर चंद्रवंशी आदी उपस्थित होते.
