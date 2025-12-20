स्वदेश फाऊंडेशन शहापूरमध्ये साकारणार ‘स्वप्नातील गाव’
शहापूर, ता. २० (वार्ताहर) : स्वातंत्र्याला ७५ वर्षे पूर्ण होऊनही आजही राज्यातील अनेक गावांमध्ये मूलभूत सुविधांचा अभाव जाणवतो. पिण्याच्या स्वच्छ पाण्याची कमतरता, दर्जेदार शिक्षणाचा अभाव, आरोग्य सेवा अपुऱ्या आणि उत्पन्नाच्या मर्यादित संधी यामुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर ग्रामीण विकासाच्या दिशेने ठोस पाऊल टाकत स्वदेश फाउंडेशनने शहापूर तालुक्यात ‘स्वप्नातील गाव’ साकारण्याची तयारी दर्शविली आहे.
‘स्व से स्वदेश’ हे ब्रीद घेऊन स्वदेश फाउंडेशनची स्थापना उद्योजक रॉनी स्क्रूवाला आणि सहसंस्थापक झरिना स्क्रूवाला यांनी केली आहे. रॉनी स्क्रूवाला यांनी १९८३ रोजी ‘शेअर’ या नावाने स्वयंसेवी संस्थेची स्थापना केली होती. कालांतराने ग्रामीण व आदिवासी भागातील विकासासाठी अधिक व्यापक स्वरूपात काम करण्याच्या उद्देशाने २०१३ मध्ये ‘शेअर’चे रुपांतर ‘स्वदेश फाउंडेशन’मध्ये करण्यात आले. ‘स्वप्नातील गाव’ या संकल्पनेच्या माध्यमातून स्वदेश फाउंडेशनने आतापर्यंत महाराष्ट्रातील विविध भागांमध्ये २५० हून अधिक गावे विकसित केली आहेत. या गावांमध्ये पाणीपुरवठा, स्वच्छता, आरोग्य, शिक्षण, महिला सक्षमीकरण, कृषीपूरक व्यवसाय तसेच रोजगारनिर्मितीवर विशेष भर देण्यात आला आहे. या यशस्वी अनुभवाच्या आधारे आता शहापूर तालुक्यातील गावांमध्ये ग्रामविकास समित्या स्थापन करून सर्वांगीण विकासाचा आराखडा राबविण्यात येणार आहे. या उपक्रमामुळे शहापूर तालुक्यातील हजारो ग्रामस्थांना स्वच्छ पाणी, आरोग्य सेवा, दर्जेदार शिक्षण सुविधा तसेच स्थानिक पातळीवर रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. विशेष म्हणजे, या विकास प्रक्रियेत ग्रामस्थांचा सक्रिय सहभाग घेऊन गावाच्या गरजेनुसार योजना राबविल्या जाणार आहेत.
दरम्यान, कोकण विभागाचे विभागीय आयुक्त विजय सूर्यवंशी यांनी स्वदेश फाउंडेशनच्या कार्याचे कौतुक केले आहे. रायगड आणि नाशिक जिल्ह्यात ‘ड्रीम व्हिलेज’ मॉडेलच्या माध्यमातून फाउंडेशनने उल्लेखनीय कामगिरी केल्याचे त्यांनी नमूद करत, ठाणे व पालघर जिल्ह्यातील गावांनाही या मार्गदर्शनाखाली प्रगत होताना पाहण्याची अपेक्षा व्यक्त केली आहे.
