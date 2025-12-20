नवी मुंबई विमानतळासाठी स्वतंत्र पोलिस ठाणे सज्ज
नवी मुंबई, ता. २० (वार्ताहर) : नवी मुंबई विमानतळावरून २५ डिसेंबरपासून पहिले व्यावसायिक विमान उड्डाण होणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर सुरक्षेच्या दृष्टीने मोठी प्रशासकीय तयारी पूर्ण करण्यात आली आहे. विमानतळ परिसरातील कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी ‘नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ पोलिस ठाणे’ सोमवार (ता. २२)पासून कार्यान्वित करण्यात येणार आहे.
सरकारच्या निर्णयानुसार पनवेल शहर आणि उलवा पोलिस ठाण्याच्या कार्यक्षेत्राचे विभाजन करून या स्वतंत्र पोलिस ठाण्याची निर्मिती करण्यात आली आहे. नव्याने स्थापन झालेल्या या ठाण्याच्या वरिष्ठ पोलिस निरीक्षकपदी सुनील शिंदे यांची नियुक्ती करण्यात आली असून, त्यांच्या नेतृत्वाखाली विमानतळ परिसरातील सुरक्षेची संपूर्ण जबाबदारी पार पाडली जाणार आहे.
विमानतळ सुरू होण्याच्या पार्श्वभूमीवर प्रवासी सुरक्षा, वाहतूक नियंत्रण, दहशतवादविरोधी उपाययोजना, गुन्हे प्रतिबंध, सायबर व तांत्रिक समन्वय, तसेच आपत्कालीन परिस्थितीतील तत्काळ प्रतिसाद यासाठी हे पोलिस ठाणे महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे. बदली करण्यात आलेल्या सर्व अधिकारी व अंमलदारांना तत्काळ कार्यमुक्त करून नव्या ठिकाणी हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले असून, जानेवारीपासून त्यांचे वेतन नव्या पोलिस ठाण्यातून काढले जाणार आहे.
४० हून अधिक मनुष्यबळ
नवी मुंबई पोलिस आयुक्तालयाकडून या ठाण्यासाठी सहाय्यक निरीक्षक, उपनिरीक्षक, तसेच सहाय्यक उपनिरीक्षक, हवालदार, महिला कर्मचारी आणि शिपाई अशा विविध पदांवरील ४० हून अधिक अधिकारी व अंमलदारांचे मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. विविध पोलिस ठाणे, शाखा आणि मुख्यालयांतून अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची बदली करण्यात आली आहे.
नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ हे राज्यासाठी महत्त्वाचे हवाई प्रवेशद्वार ठरणार आहे. विमानसेवा सुरू होण्यापूर्वीच स्वतंत्र पोलिस ठाणे कार्यान्वित करण्यात आले असून, अनुभवी अधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली पुरेसे मनुष्यबळ तैनात करण्यात आले आहे. प्रवाशांची सुरक्षितता आणि कायदा-सुव्यवस्था राखण्यासाठी नवी मुंबई पोलिस पूर्णपणे सज्ज आहेत.
- संजयकुमार पाटील, पोलिस उप आयुक्त (मुख्यालय)
