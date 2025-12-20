एमआयटी विश्वप्रयाग विद्यापीठतर्फे ‘गुरु संमेलन’
एमआयटी विश्वप्रयाग विद्यापीठतर्फे गुरुसंमेलन
सकाळ वृत्तसेवा
नवी मुंबई, ता. २० : एमआयटी विश्वप्रयाग विद्यापीठ यांच्यातर्फे नवी मुंबईतील उलवे येथे असलेल्या एमआयटी विश्वशांती गुरुकुल शाळा येथे गुरुसंमेलन यशस्वीपणे पार पडले. या संमेलनात विविध शैक्षणिक संस्थांतील प्राचार्य व शिक्षकांनी मोठ्या संख्येने सहभाग घेतला. शिक्षणातील नवोन्मेष, ज्ञानवाटप, तसेच परस्पर सहकार्य यावर सखोल विचारमंथन करण्यात आले.
विद्यापीठाच्या वतीने प्रा. प्रभा कासलीवाल (रजिस्ट्रार - असेसमेंट अॅण्ड इव्हॅल्युएशन) यांनी प्रमुख उपस्थिती लावली. त्यांनी विद्यापीठाची शैक्षणिक दृष्टी, आधुनिक अध्यापन-अभ्यास पद्धती तसेच कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या युगात विद्यार्थ्यांना सक्षम बनविण्यासाठी राबविण्यात येणाऱ्या नव्या उपक्रमांची माहिती दिली.
कार्यक्रमाचे प्रमुख अतिथी अनिल राजुरे यांनी सायबर गुन्हेगारीबाबत उपयुक्त मार्गदर्शन केले. तसेच, दिविजा दवे यांनी लैंगिक छळ प्रतिबंधक कायद्याविषयी सविस्तर माहिती दिली. या वेळी अनुप सिंग (हेड - अॅडमिशन्स अॅण्ड आऊटरीच) आणि वैशाली सोनावणे (रीजनल मॅनेजर - आऊटरीच) यांनी विद्यापीठाच्या उद्योगसमन्वयित अभ्यासक्रम व विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासावर भर दिला.
या गुरुसंमेलनात फ्रे. अॅग्नेल ज्युनियर कॉलेज, एमजीएम कॉलेज, हार्मनी स्कूल, मोतीलाल झुनझुनवाला कॉलेज, बजाज इंटरनॅशनल स्कूल, एसएनजी इंटरनॅशनल स्कूल, ईवा वर्ल्ड स्कूल, साईनाथ ज्युनियर कॉलेज, जयपुरीयर स्कूल आदी नामांकित संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. शिक्षक समुदायाशी संवाद साधून शिक्षणातील नवोन्मेषाला चालना देणे आणि विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी सहकार्याचे सक्षम व्यासपीठ निर्माण करणे, हा या संमेलनाचा मुख्य उद्देश असल्याचे आयोजकांनी सांगितले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.