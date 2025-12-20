भाजपचा ''समसमान'' जागांसाठी आग्रह
भाजपचा ‘समसमान’ जागांसाठी आग्रह
कार्यकर्त्यांकडून मैत्रीपूर्ण लढतीचीही मागणी
ठाणे, ता. २० ः लोकसभा आणि विधानसभेच्या धर्तीवर ठाणे महापालिका निवडणूकही महायुती म्हणून लढली जाईल, असे वरिष्ठांनी स्पष्ट केले असले तरी ठाणे भाजपमध्ये मात्र तीव्र नाराजीचा सूर उमटत आहे. ‘शिंदे सेनेसोबत युती नकोच’ अशी ठाम भूमिका घेणाऱ्या स्थानिक पदाधिकाऱ्यांची समजूत काढण्यासाठी गुरुवारी (ता. १८) सायंकाळी एका कुटुंब मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते. या मेळाव्यात कार्यकर्त्यांनी युती करायचीच असेल, तर किमान समसमान जागा मिळाव्यात किंवा मैत्रीपूर्ण लढती व्हाव्यात, अशी आग्रही मागणी लावून धरली.
विधानसभा निवडणुकीनंतर ठाणे जिल्ह्यात शिंदे सेना आणि भाजपमध्ये मोठा राजकीय संघर्ष पाहायला मिळाला होता. एकमेकांवर होणाऱ्या आरोप-प्रत्यारोपांमुळे स्थानिक कार्यकर्ते स्वबळावर लढण्यासाठी सज्ज झाले होते; मात्र आता महायुतीची घोषणा झाल्यामुळे भाजपच्या मंडल आणि प्रांत अध्यक्षांसह कार्यकर्त्यांमध्ये अस्वस्थता आहे. कोपरी, ठाणे शहर आणि कळवा या भागात बैठका घेऊन कार्यकर्त्यांनी युतीला विरोध दर्शवला आहे. निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाल्यामुळे आता उमेदवारी अर्जांसाठी रस्सीखेच सुरू झाली आहे. वरिष्ठांच्या आदेशावर कार्यकर्ते नाराज असले, तरी नेत्यांच्या मध्यस्थीनंतर भाजप नेमकी काय भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
नेत्यांकडून मनधरणीचा प्रयत्न
नाराज कार्यकर्त्यांचा रोष कमी करण्यासाठी आयोजित या मेळाव्याला भाजपचे आमदार संजय केळकर, आमदार निरंजन डावखरे, शहर अध्यक्ष संदीप लेले यांच्यासह प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित होते. नेत्यांनी कार्यकर्त्यांचे म्हणणे ऐकून घेत त्यांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला.
कार्यकर्त्यांच्या प्रमुख मागण्या
युतीमध्ये भाजपचा विस्तार लक्षात घेता निम्म्या जागा मिळाव्यात. ज्या ठिकाणी भाजपचे प्राबल्य वाढले आहे, तिथे दोन्ही पक्षांनी मैत्रीपूर्ण लढत द्यावी. गेल्या पाच वर्षांत पक्षाची ताकद वाढलेल्या प्रभागांमध्ये तडजोड करू नये.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.