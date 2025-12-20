वसई विरारचां विकास अनेक वर्षांपासून रखडला ः एकनाथ शिंदे

वसई-विरारच्या विकासासाठी कटिबद्ध!
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची मेळाव्यात ग्वाही
विरार, ता. २० (बातमीदार) ः वसई-विरार महापालिका क्षेत्राचा विकास मागील अनेक वर्षांपासून रखडलेला आहे. या रखडलेल्या विकासाला गती देण्याचे काम हे महायुती करेल आणि वसई-विरार शहराप्रमाणे राज्यात महायुतीला प्रचंड यश मिळेल, असा ठाम विश्वास उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विरार येथील कार्यकर्ता मेळाव्यात व्यक्त केला
आज (ता. २०) दुपारी एकनाथ शिंदे हेलिकॉप्टरनी विरार येथे दाखल झाले. त्या वेळी त्यांचे स्वागत परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक, नालासोपाराचे भाजपा आमदार राजन नाईक आणि वसईच्या आमदार स्नेहा दुबे पंडित यांनी केले. विरार येथील हॉटेल विवांतामध्ये झालेल्या कार्यक्रमात व्यासपीठावर या मेळाव्यात प्रमुख मार्गदर्शक उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक, माजी आ. रवींद्र फाटक, आ राजेंद्र गावित, आ. विलास तरे, जिल्हा प्रमुख नीलेश तेंडोलकर, वसंत चव्हाण तालुका प्रमुख सुदेश चौधरी आदी उपस्थित होते.
एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले, की हा कार्यकर्त्यांचा मेळावा असून यापुढील मेळावा येथील उपस्थिती पाहता मोकळ्या मैदानात घाव्या लागेल. यापूर्वी लोकसभेनंतर विधानसभा जिंकल्यावर आता आपल्याला महापालिका जिंकायची आहे. या ठिकाणच्या आमच्या बहिणींच्या पाठीशी आम्ही ठामपणे उभे आहोत. त्यातच महाविकास आघाडीने आपल्या कार्यकर्त्यांना वाऱ्यावर सोडल आहे. आतापर्यंत एकमेकांच्या विरोधात असणारे पक्ष आता सत्तेसाठी एकत्र येत असल्याची टीका शिंदे यांनी केली.
