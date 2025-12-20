विद्यार्थ्यांच्या कलागुणांना वाव
विद्यार्थ्यांच्या कलागुणांना वाव
विक्रोळीतील विकास महाविद्यालयाचा सांस्कृतिक महोत्सव
घाटकोपर, ता. २० (बातमीदार) : विक्रोळीतील विद्या विकास एज्युकेशन सोसायटी संचालित विकास कॉलेज ऑफ आर्टस्, सायन्स अॅण्ड कॉमर्सचा वार्षिक सांस्कृतिक महोत्सव ‘जल्लोष - २०२५’ उत्साहपूर्ण वातावरणात पार पडला. महोत्सवात विविध स्पर्धांचे आयोजन केले होते. विद्यार्थ्यांनी विविध खेळ, मनोरंजनात्मक उपक्रम व खाद्यपदार्थांची एकूण २५ दुकाने मांडली होती.
महोत्सवाच्या उद्घाटन समारंभास प्रमुख पाहुणे म्हणून अभिनेता, दिग्दर्शक आणि निर्माते नीलेश मल्होत्रा, विकास महाविद्यालयाचे माजी विद्यार्थी प्रतीक जाधव उपस्थित होते. कार्यक्रमाची सुरुवात दीपप्रज्वलनाने झाली.
विद्यार्थ्यांना कला, सर्जनशीलता व आत्मविश्वास यांचे महत्त्व सांगत विद्यार्थ्यांनी जीवनात एकाग्रतेला महत्त्व द्यावे, असे नीलेश मल्होत्रा यांनी आपल्या भाषणात सांगितले. प्रतीक जाधव यांनी माजी विद्यार्थी म्हणून महाविद्यालयाशी असलेले नाते अधोरेखित करीत विद्यार्थ्यांना करिअरविषयक मार्गदर्शन केले.
याप्रसंगी प्रा. योगेश साळवी (अध्यक्ष, सांस्कृतिक समिती) यांनी महोत्सवाच्या आयोजनाबाबत माहिती दिली. प्राचार्या सी. विन्स यांनी विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासातील अशा उपक्रमांचे महत्त्व अधोरेखित केले.
विविध स्पर्धांचे आयोजन
महोत्सवात विद्यार्थ्यांनी विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमांची रेलचेल अनुभवली. फेस पेंटिंग, टी-शर्ट पेंटिंग, पोस्टर पेंटिंग, सलाड सजावट, कोलाज, मेहंदी, रांगोळी, नेल आर्ट, नक्कल करणे, कविता वाचन, वक्तृत्व स्पर्धा, वाद-विवाद स्पर्धा, बेस्ट आऊट ऑफ वेस्ट, निबंधलेखन स्पर्धा, गायन, नृत्य, समूह नृत्य, पथनाट्य, सिने प्रश्नमंजुषा, ‘नो ऑइल नो बॉइल सादरीकरण आणि व्यक्तिमत्त्व विकासावर आधारित विकास व विकास’ अशा विविध स्पर्धांचे आयोजन करण्यात आले होते.
