बदलापूरमध्ये यंदाच्या मोसमातील उच्चांकी थंडी; तापमान थेट ९.८° अंशांवर!
बदलापूरमध्ये ९.८ अंश सेल्सिअस
हंगामातील नीचांकी तापमानाची नोंद
बदलापूर, ता. २० (बातमीदार) ः शहरात शनिवारी (ता. २०) यंदाच्या मोसमातील सर्वात कमी तापमानाची नोंद झाली आहे. किमान तापमान ९.८° अंश सेल्सिअसपर्यंत घसरले. सकाळपासूनच थंडीचा तीव्र कडाका जाणवत असल्याने बदलापूरकर चांगलेच शहारले. उत्तर कोकण पट्ट्यात आज हंगामातील नीचांकी तापमान नोंदवले गेले आहे. बदलापूरचा समावेश एक अंकी तापमान असलेल्या शहरांमध्ये झाला आहे. विशेष म्हणजे थंड हवेचे ठिकाण म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या जवळच्या माथेरानपेक्षाही बदलापूरचे तापमान कमी नोंदले गेल्याने बदलापूर आता ‘थंड हवेचे शहर’ म्हणून ओळखले जाऊ लागल्याची चर्चा नागरिकांमध्ये रंगली आहे.
आजचा दिवस मतदानाचा असल्याने उर्वरित पाच प्रभागांमध्ये मतदान प्रक्रिया सुरू असतानाच थंडीचा परिणाम सकाळच्या मतदानावर दिसून आला. तीव्र थंडीमुळे सकाळच्या सत्रात मतदारांचा प्रतिसाद तुलनेने कमी होता; मात्र दिवस चढताच मतदानाचा वेग वाढत असल्याचे चित्र दिसून आले. हवामान अभ्यासक अभिजित मोडक यांच्या मते पुढील काही दिवस असेच थंड तापमान कायम राहण्याची शक्यता असून, जानेवारी महिन्यात तापमानात थोडीफार वाढ होऊ शकते. दरम्यान, आजच्या या आल्हाददायक गुलाबी थंडीचा अनुभव बदलापूरकरांनी घेतला असून, थंडीचा कडाका आणि लोकशाहीचा उत्सव एकाच वेळी अनुभवायला मिळाल्याचे चित्र शहरात पाहायला मिळाले.
----
ठाणे जिल्ह्यातील शहराचे तापमान
बदलापूर - ९.८°
उल्हासनगर - ११°
कल्याण - ११.४°
पनवेल - ११.६°
डोंबिवली - १२.३°
