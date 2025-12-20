अंबरनाथमध्ये बोगस मतदारांचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर
अंबरनाथमध्ये २०८ महिला ताब्यात!
बोगस मतदार असल्याचा संशय; पोलिस तपास सुरू
अंबरनाथ, ता. २० (वार्ताहर) ः नगर परिषदेच्या निवडणुकीच्या आदल्या रात्री शुक्रवारी (ता. १९) शहरात बोगस मतदार सापडल्याने एकच खळबळ उडाली आहे. एका राजकीय पुढाऱ्याच्या कार्यालयात या महिला एकाच ठिकाणी संशयितरीत्या सापडल्याने बोगस मतदारांचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.
अंबरनाथ पश्चिमेकडील चिंचपाडा-कोहोजगाव परिसरातील कृष्णा मॅरेज हॉलमध्ये एका राजकीय पुढाऱ्याच्या मालकीच्या मंगल कार्यालयात मोठ्या संख्येने महिला संशयितरीत्या थांबल्याचे निदर्शनास आले. या घटनेची माहिती मिळताच भाजपचे कल्याण जिल्हाध्यक्ष नंदू परब यांच्यासह भाजप व काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. याठिकाणी सुमारे २०० हून अधिक संशयित महिला असल्याचा आरोप करण्यात आला. या महिला बाहेरगावाहून, विशेषतः भिवंडी परिसरातून आणल्याचा संशय व्यक्त करण्यात येत आहे. त्या बोगस मतदार असल्याचा दावा भाजप आणि काँग्रेसकडून करण्यात आला आहे.
----
महिला ताब्यात
या घटनेनंतर कार्यकर्त्यांनी रात्री उशिरापर्यंत मंगल कार्यालयाबाहेर पहारा दिला आणि पोलिसांना माहिती दिली. अंबरनाथ पोलिसांनी तत्काळ कारवाई करत २०८ संशयित महिलांना ताब्यात घेतले आहे. त्यांना अंबरनाथ पोलिस ठाण्याच्या परिसरातील एका इमारतीत ठेवण्यात आले. त्यांच्या आधार कार्ड, पॅन कार्ड तसेच पत्त्यांची सखोल पडताळणी सुरू आहे; मात्र अंबरनाथमध्ये हजारो बोगस मतदार असल्याचा संशय काँग्रेस आणि भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केला आहे.
-----
कागदपत्रांची तपासणी
सहाय्यक पोलिस आयुक्त शैलेश काळे यांनी सांगितले, की ताब्यात घेतलेल्या महिलांची ओळख व वास्तव्यासंबंधी कागदपत्रांची तपासणी केली जात असून, नातेवाइकांकडूनही माहिती मागवली जात आहे. याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू असून, पुढील चौकशीनंतरच वस्तुस्थिती स्पष्ट होणार आहे. दरम्यान, निवडणुकीच्या तोंडावर घडलेल्या या प्रकारामुळे अंबरनाथमधील राजकीय वातावरण अधिकच तापले आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.