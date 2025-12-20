कल्याण ग्रामीणमध्ये भाजपचा मास्टरस्ट्रोक
कल्याण ग्रामीणमध्ये भाजपचा मास्टरस्ट्रोक
सुभाष भोईरांचा पक्षप्रवेश, ठाकरे गटाला आणखी धक्का
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. २० : पालिका निवडणुकीच्या तोंडावर उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेला धक्क्यांवर धक्के दिले जात आहेत. डोंबिवलीनंतर आता कल्याण ग्रामीणमध्ये भाजपने ठाकरे गटाला मोठे खिंडार पाडले आहे. कल्याण ग्रामीणचे ठाकरे पक्षाचे माजी आमदार सुभाष भोईर यांनी शनिवारी (ता. २०) भाजप प्रदेश अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्या प्रमुख उपस्थितीत पक्षप्रवेश केला. भोईर यांचा प्रवेश म्हणजे ठाकरे गटाला मोठा राजकीय धक्का मानला जात आहे.
शनिवारी मुंबई येथे माजी आमदार भोईर त्यांचे सुपुत्र सुमित भोईर, ठाणे जिल्हा परिषदेचे सदस्य रमेश पाटील, शिवसेनेचे उपतालुकाप्रमुख सुखदेव पाटील यांच्यासोबतच देसाई दिवा-शिळ भागातील अनेक युवा पदाधिकाऱ्यांनी भाजपत प्रवेश केला.
भाजप पक्षप्रवेशाविषयी माजी आमदार भोईर म्हणाले, की मुळात मी भारतीय जनता पार्टीचा १९८६मध्ये पहिला नगरसेवक म्हणून महापालिकेमध्ये सुरुवात केली होती. यशस्वी सुरुवात झाल्यानंतर काही कारणास्तव भाजप मला सोडावे लागले. कालांतराने पुन्हा या पक्षामध्ये येऊन जनतेची-समाजाची सेवा करणे, विकासकामे करणे या दृष्टिकोनातून भाजपात जाण्याचे ठरवले. प्रवाहाच्या विरोधात जाता येत नाही म्हणून प्रवाहाच्या बरोबर जाण्याचा आम्ही निर्णय घेतला आहे. भाजपात जाण्यास उशीर झाला असला तरी योग्य वेळी योग्य निर्णय आम्ही घेतलेला आहे. सर्व लोकांशी चर्चा करूनच आम्ही हा निर्णय घेतला आहे. त्या सगळ्यांचा पाठिंबा मिळाल्याने आता आम्ही प्रवेश करीत आहोत, असे ते म्हणाले.
दरम्यान, उद्धव ठाकरे यांच्या कठीण काळातही साथ न सोडणारे, कल्याण ग्रामीण मतदारसंघातील खंदे समर्थक म्हणून ओळखले जाणारे सुभाष भोईर यांनी भाजपत जाण्याचा निर्णय घेतल्याने राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. २०१४मध्ये शिवसेनेतून आमदारकीची निवडणूक जिंकणारे भोईर यांना २०१९मध्ये उमेदवारी नाकारण्यात आली होती. त्यानंतर २०२४च्या विधानसभा निवडणुकीत ठाकरे गटाकडून त्यांना पुन्हा संधी देण्यात आली होती. मात्र या निवडणुकीत शिंदे गटाचे आमदार राजेश मोरे यांच्याकडून त्यांचा पराभव झाला.
अखेर ऐन महापालिका निवडणुकांच्या तोंडावर त्यांनी भाजपची वाट धरल्याने ठाकरे गटाच्या अडचणी वाढल्या आहेत. भोईर यांच्या भाजप प्रवेशामुळे कल्याण ग्रामीणमध्ये केवळ ठाकरे गटालाच नव्हे, तर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेलाही नव्या आव्हानांना सामोर जावे लागण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. कारण याच परिसरात खासदार श्रीकांत शिंदे यांचा लोकसभा मतदारसंघ असून, भाजपकडे झुकणाऱ्या विरोधकांची संख्या वाढताना दिसत आहे.
