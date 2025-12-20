अंबरनाथ पश्चिमेत मतदानादरम्यान तणाव; गर्दी व आरोपांमुळे पोलिसांचा चोख बंदोबस्त
अंबरनाथमध्ये काही ठिकाणी तणाव
अंबरनाथ ता. २० (वार्ताहर) ः नगर परिषदेच्या निवडणुकीसाठी शहरात सकाळपासूनच उत्स्फूर्त मतदान सुरू होते. मतदान केंद्रांवर मोठी गर्दी पाहायला मिळाली. पश्चिम येथील मातोश्रीनगर परिसरात प्रचंड गर्दी झाल्याने आणि काही पक्षांकडून पैसे वाटप होत असल्याच्या संशयावरून मात्र काही काळ तणावाची परिस्थिती निर्माण झाली.
मतदानासाठी केंद्रावर मोठ्या प्रमाणावर जमाव झाल्याने परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी पोलिसांनी मातोश्रीनगरमध्ये हस्तक्षेप करीत लाठी चार्ज केला. त्यामुळे परिसरात काही वेळ गोंधळाचे वातावरण होते. काही मतदारांनी कार्यकर्त्यांकडून पैसे वाटप होत असल्याचा आरोप केला. तर दोन पक्षांचे कार्यकर्ते आमनेसामने आल्याने तणाव वाढल्याचे चित्र होते. खबरदारीचा उपाय म्हणून अंबरनाथ पश्चिम परिसरात मोठ्या प्रमाणात पोलिस फौजफाटा तैनात करण्यात आला होता.
काही काळ गोंधळ
दरम्यान, पूर्व प्रभाग क्रमांक १७ मधील आंबेडकरनगर शाळेतील मतदान केंद्रात एका महिला पोलिस आणि निवडणूक कर्मचाऱ्याने विशिष्ट चिन्हाचे बटण दाबण्यास सांगितल्याचा आरोप काही नागरिकांनी केला. याबाबत संबंधित उमेदवारांनीही आक्षेप नोंदवला. तसेच प्रभाग क्रमांक २९मधील मोरवली पाडा आणि पश्चिमेतील गुरू नानक शाळेतील मतदान केंद्र क्रमांक १३/६, ब्लॉक क्रमांक २ तसेच मतदान केंद्र १०१ येथे ईव्हीएम मशीनमध्ये बिघाड झाल्याची तक्रार मतदारांनी केली. काही काळ गोंधळ झाल्यानंतर निवडणूक अधिकाऱ्यांनी मशीन दुरुस्ती केल्याचे सांगण्यात आले.
अधिकृत तक्रार नाही
यासंदर्भात सहाय्यक पोलिस आयुक्त शैलेश काळे यांनी सांगितले, की कायदा व सुव्यवस्थेबाबत अद्याप कोणतीही लेखी तक्रार प्राप्त झालेली नाही. मातोश्रीनगरमध्ये दोन पक्षांचे कार्यकर्ते समोरासमोर आले होते. या वेळी लाठी चार्ज करण्यात आलेला नसून परिस्थिती समज देऊन नियंत्रणात आणण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच ईव्हीएम मशीनबाबतही कोणतीही अधिकृत तक्रार प्राप्त झाली नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
