पागोटे गावचे माजी सरपंच योगेश पाटील यांच्यावर भ्याड हल्ला
माजी सरपंचावर हल्ला
उरण, ता. २० (वार्ताहर) ः पागोटे गावचे माजी सरपंच योगेश पाटील यांच्यावर अनोळखी वाहनचालकाने आपल्या सहकाऱ्यांसह हल्ला केल्याची घटना शुक्रवारी (ता. १९) घडली. योगेश पाटील यांनी आपली गाडी घटनास्थळावरून काढल्याने ते थोडक्यात बचावले आहेत. मात्र त्यांच्या गाडीचे नुकसान झाले आहे. या घटनेसंदर्भात उरण पोलिस अनोळखी हल्लेखोरांचा शोध घेत आहेत. पागोटे गावचे माजी सरपंच योगेश पाटील हे शुक्रवारी (ता. १९) कामानिमित्त सकाळी द्रोणागिरी नोड सेक्टर २ येथील धुतूम-पागोटे रस्त्यावररून आपल्या गाडीमधून प्रवास करीत होते. या वेळी एका कंटेनर ट्रेलरने योगेश पाटील यांच्या वाहनाला ओव्हरटेक करण्याच्या उद्देशाने धडक दिली. योगेश पाटील यांनी यासंदर्भात ट्रेलरचालकाला जाब विचारला असता दोघांमध्ये बाचाबाची झाली. यादरम्यान ट्रेलरचालकाने आपल्या इतर सहकाऱ्यांना आवाज दिला. या वेळी आठ ते दहा व्यक्ती योगेश पाटील यांच्या अंगावर धावून गेले. योगेश पाटील यांनी घटनास्थळावरून आपली गाडी काढली. त्याचदरम्यान या व्यक्तींनी त्यांच्या गाडीवर दगडफेक करण्यास सुरुवात केली.
