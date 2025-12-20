मुंबई महापालिका निवडणूक काँग्रेस स्वबळावर लढणार
मुंबईत काँग्रेसचा स्वबळाचा नारा
स्वबळाबाबत चेन्नीथला यांनी मांडली भूमिका
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २० : लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका महाविकास आघाडी म्हणून लढवल्या; पण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका स्वबळावर लढवाव्या, अशी कार्यकर्त्यांची भावना आहे. त्यामुळे मुंबई महापालिका निवडणूक काँग्रेस स्वबळावर लढवणार आहे, अशी भूमिका अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस आणि प्रभारी रमेश चेन्नीथला यांनी मांडली.
मुंबई काँग्रेसच्या पॉलिटिकल अफेअर्स कमिटीची बैठक आज पार पडली. या बैठकीत प्रभारी रमेश चेन्नीथला, मुंबई काँग्रेस अध्यक्ष खासदार वर्षा गायकवाड, अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीचे सचिव आणि सहप्रभारी यू. बी. व्यंकटेश, खासदार चंद्रकात हंडोरे, काँग्रेस कार्य समितीचे सदस्य नसीम खान, आमदार अस्लम शेख, अमिन पटेल, ज्योती गायकवाड, भाई जगताप, सचिन सावंत, गणेश यादव, मधू चव्हाण, डॉ. मन्हास सिंग आदी उपस्थित होते.
या वेळी चेन्नीथला म्हणाले, की स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका मागील चार वर्षांपासून झालेल्या नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिल्याने या निवडणुका होत आहेत. निवडणुका व्हाव्यात, अशी राज्य सरकारची इच्छाच नव्हती. कारण सरकार थेट महापालिकेचा कारभार पाहत होते. पालिका निवडणुकीसाठी काँग्रेसने तयारी केली आहे. मुंबई महापालिकेत भ्रष्टाचार बोकाळला आहे. भाजप नेतृत्वाखालील महायुती जनतेच्या प्रश्नावर लक्ष न देता हिंदू-मुस्लीम वाद निर्माण करून सामाजिक सलोखा बिघडवण्याचा प्रयत्न करत आहे. भाजपचा हाच अजेंडा आहे. काँग्रेस सर्व समाजाला सोबत घेऊन जाणारा पक्ष आहे. महापालिका निवडणुकीसाठी जाहीरनामा लवकरच प्रसिद्ध केला जाणार असल्याचे चेन्नीथला म्हणाले.
काँग्रेस मजबुतीने निवडणुका लढणार असून प्रदूषण, पाणी, आरोग्य, कचरा, शिक्षण या मूलभूत विषयावर प्रचारात भर दिला जाणार आहे.
- वर्षा गायकवाड, अध्यक्ष, मुंबई काॅँग्रेस
मुंबई महापालिका निवडणूक काॅँग्रेसने स्वबळावर लढण्याचा निर्णय घेतला आहे. तो त्यांच्या पक्षाचा निर्णय आहे. या निर्णयामुळे काॅँग्रेसचेच नुकसान होईल. मुंबईकरांचा उद्धव ठाकरे यांच्यावर विश्वास आहे.
- हर्षल प्रधान, प्रवक्ते, शिवसेना ठाकरे गट
