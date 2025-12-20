माथेफिरु व्यक्तीने धावत्या लोकलमधुन महाविद्यालयीन तरुणीला ढकलले,
धावत्या लोकलमधून तरुणीला ढकलले
माथेफिरू व्यक्तीचे कृत्य; पनवेल स्थानकातील प्रकार
पनवेल, ता. २० (वार्ताहर) : लोकलमधील महिलांच्या डब्यात चढलेल्या एका ५० वर्षीय व्यक्तीला महिलांनी हटकल्याने त्या व्यक्तीने १८ वर्षीय महाविद्यालयीन तरुणीला धावत्या लोकलमधून ढकलले. ही धक्कादायक घटना गुरुवारी सकाळी पनवेल ते खांदेश्वर रेल्वेस्थानकांदरम्यान घडली. या घटनेत तरुणी जखमी झाली असून, या जीवघेण्या हल्ल्यातून ती थोडक्यात बचावली आहे. रेल्वे पोलिसांनी या घटनेतील व्यक्तीला खांदेश्वर रेल्वेस्थानकात प्रवाशांच्या मदतीने अटक केली आहे.
या घटनेत जखमी झालेल्या तरुणीचे नाव श्वेता संजय महाडिक (वय १८) असे असून, ती नवीन पनवेल येथे राहण्यास आहे. तसेच ही तरुणी खारघर येथील सरस्वती इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजीमध्ये अभियांत्रिकीचे शिक्षण घेत आहे. १८ डिसेंबरला सकाळी श्वेताने कॉलेजमध्ये जाण्यासाठी पनवेल रेल्वेस्थानकाच्या फलाट क्र. ३ वरून ७.५९ ची पनवेल-सीएसएमटी लोकल पकडली होती. या वेळी तिच्यासोबत तिची मैत्रीण होती. लोकल सुटण्यापूर्वी शेख अख्तर नवाज (५०) हा महिलांच्या डब्यात चढला. त्यामुळे डब्यातील महिला प्रवाशांनी त्याला जाब विचारला असता, त्याचा महिलांसोबत वादविवाद झाला. या रागाच्या भरात त्याने धावत्या लोकलमधून श्वेताला अचानक पाठीमागून जोराचा धक्का दिला. या धक्क्यामुळे श्वेता थेट धावत्या लोकलमधून खाली रेल्वे रुळावर पडली. सुदैवाने तिचा जीव वाचला, मात्र तिचे डोके, कंबर आणि हातापायाला गंभीर दुखापत झाली आहे. श्वेताने रेल्वे रुळावर काम करणाऱ्या
कामगारांच्या मदतीने वडिलांना संपर्क साधून घडल्या प्रकाराची माहिती दिली. त्यानंतर वडिलांच्या मदतीने श्वेताने रुग्णालय गाठून उपचार घेतले.
----
प्रवाशांची तत्परता
दरम्यान, श्वेताला ढकलल्यानंतर आरोपी शेख अख्तर नवाज याने खांदेश्वर रेल्वेस्थानकातून पळून जाण्याचा प्रयत्न केला. मात्र डब्यातील महिला प्रवाशांनी घटना घडल्यानंतर तात्काळ रेल्वे पोलिसांना घडल्या प्रकाराची माहिती दिल्याने रेल्वे पोलिसांनी तत्परता दाखवत प्रवाशांच्या मदतीने त्याला खांदेश्वर स्थानकात ताब्यात घेतले. त्यानंतर पनवेल रेल्वे पोलिस ठाण्यात त्याच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
आरोपी हा फिरस्ता असून त्याचे कोणीही नातेवाईक नाहीत. प्राथमिक तपासात त्याचे मानसिक संतुलन बिघडल्याचे दिसून येत असून, त्यातूनच त्याने हे कृत्य केल्याची शक्यता आहे. न्यायालयाने त्याला तीन दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली आहे, अशी माहिती वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक विजय तायडे यांनी दिली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.